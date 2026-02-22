Programación de marzo en el el Museo Tejeda

PRESENTACIÓN DE LIBRO
"Fuera de Registro. Los bordes de una ciudad y de su gente" de Cristina Boixadós
Córdoba. Una biografía anudada. Cristina quiere ser esa ciudad de bordes movedizos, fusionarse con ella. Cada rincón es un rincón de su cuerpo en la memoria, de sus moradas, así como de los habitantes imaginados o encontrados.
A partir de fotografías de más de 200 propiedades ─que en 1944 van a ser demolidas por el reencauce del arroyo de La Cañada─ la autora construye con un fragmento de ese archivo una narración íntima, personal, donde las imágenes actúan como disparadores de sus recuerdos. Une así su pasión por la indagación histórica documental con la invención literaria.
Miércoles 11 de marzo, 19 h.
Entrada libre y gratuita
MUESTRA TEMPORARIA
"San Francisco del Chañar. El latido que resiste"
Apertura: jueves 5 de marzo, 19 h. Hasta el sábado 30 de mayo.
Mario Domínguez es un artista paisajista de San Francisco del Chañar en constante crecimiento, con una participación activa en muestras, salones y encuentros de pintores, donde trabaja especialmente la técnica del paisaje en vivo. Su obra refleja una búsqueda continua de nuevas expresiones y un fuerte vínculo con el territorio.
A lo largo de su trayectoria ha sido reconocido con numerosos premios y menciones en destacados encuentros de pintura de Córdoba y el país. Entre sus logros recientes se destacan primeros premios en Jesús María y Cerro Colorado, además de múltiples distinciones en Deán Funes, Villa de Merlo, Tulumba, Goya y Potrero de los Funes.
Su recorrido confirma una presencia sólida dentro del circuito paisajístico contemporáneo, consolidándose como una voz sensible y comprometida con la pintura del entorno.
De lunes a sábados de 10 a 14 h.
MUESTRA TEMPORARIA "TRAS BAMBALINAS"
Tras bambalinas es una muestra que revela el detrás de escena del montaje de la muestra de Mario Domínguez. A través de imágenes podrás descubrir el trabajo invisible que hace posible cada exposición. Recova de 27 de abril esq. Independencia. Acceso libre todos los días de 8 a 22 h. Fines de marzo.
CICLO ARTE EN FOCO
Ciclo Arte en Foco. ¿En qué creer? "La duda no es lo contrario de la fe; es un elemento de la fe". Paul Tillich. La pregunta más antigua vuelve a abrirse paso: ¿en qué creer hoy? El ocaso de los dioses, las certezas que se desmoronan, las respuestas actuales. Una charla para pensar la fe, la duda y los caminos posibles en un mundo que ya no ofrece verdades únicas.
A cargo de Marcelo Scelso Licenciado en Letras Modernas (UNC). Escritor, docente e investigador. Ha trabajado como asistente universitario, profesor en CEPRAM y formador en espacios presenciales y virtuales. Llevó la literatura a escuelas rurales y urbanas de Córdoba como "Sr. de los cuentos" durante décadas. Publicó, entre otros títulos: Abracadabra (1971), El agasajo y otros cuentos (1995) y La espera (2009). Próximamente publicará La novela de Carlos Alonso y La novela de Fernando Fader (2026).
Jueves 12 de marzo
10:30 h (acreditación desde las 10:00 h)
Museo Juan de Tejeda, Independencia 122.
Contribución: $7000 (Fundación MJT)
Consultas e inscripciones: info@museotejeda.com | 4281540
VISITAS GUIADAS- MARTES, JUEVES Y SÁBADOS A LAS 12 h.
Recorrido general para conocer el origen del sitio como vivienda de la familia Tejeda, luego Monasterio San José de Carmelitas Descalzas y finalmente museo de arte religioso. Costo de la entrada al museo.
VISITAS GUIADAS EDUCATIVAS
Lunes, miércoles y viernes en horario a convenir.
En el museo ofrecemos experiencias diseñadas especialmente para instituciones educativas de todos los niveles. Durante la visita guiada, los participantes recorren las salas del museo, acompañados por nuestra guía, explorando el arte, la historia y el patrimonio desde una mirada activa y participativa.
EXHIBICIÓN PERMANENTE
Exposición de la muestra permanente en salas, patio y galerías. El Museo Juan de Tejeda resguarda una de las colecciones de arte religioso más importantes de América del Sur. En torno al patio se exhiben piezas destacadas de una colección de más de 9300 piezas. Lunes a sábados de 10 a 14 h. Costo de la entrada al museo.
