Investigan el hallazgo de un hombre sin vida en un lago

El operativo estuvo a cargo de efectivos del (DUAR), que localizaron el cuerpo flotando en el espejo de agua y resguardaron la escena hasta la llegada de los peritos.
Un hombre de 35 años fue encontrado sin vida este mediodía en la costa del lago, en inmediaciones del Club Aeropuerto de Villa Ciudad Parque.
Personal especializado del DUAR se constituyó en el sector tras un aviso y, al arribar, constató la presencia del cuerpo de la víctima flotando en el espejo de agua. Posteriormente, un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y confirmó el fallecimiento.
Interviene en la causa la Fiscalía de Instrucción de 2° turno de Rio Tercero a cargo del Dr. Alejandro Carballo, que dispuso las actuaciones de rigor para esclarecer lo ocurrido.
