Policiales de la Departamental Tulumba

SAN JOSE DE LA DORMIDA
ACCIDENTE DE TRÁNSITO
En la fecha, siendo las 18:30 hs, en el Paraje la Esperanza de la localidad San José de la Dormida, personal policial tomó intervención de un accidente de tránsito donde por causas que se tratan de establecer un camión VW tipo Tolva con acoplado autodescargable cargado con centeno de la empresa Nutritec, quedando en el camino rural, conducido por un masculino de 33 años de edad con domicilio en la localidad de sarmiento.
El conductor no sufrio lesiones en el accidente.
Se labran las actuaciones correspondientes.
VILLA TULUMBA
ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON LESIONADO
Siendo las 19:45 hs, en el día de la fecha, en Paraje Rural Las Juntas de la localidad Villa Tulumba, personal policial tomó intervención en un accidente de tránsito ocurrido en el lugar antes mencionado, ya que por causas que se tratan de establecer, de una motocicleta marca keller 150 cc. conducido por un masculino de 32 años edad donde perdió el control del rodado.
El conductor fue asistido en el lugar por personal médico, presentando politraumatismos varios y posteriormente fue trasladado al Hospital local para una mejor valoración médica, quedando en observación.
Se labran las actuaciones correspondientes.
