Cosquín Rock 2026: FPA detuvo a seis personas, realizó 946 procedimientos positivos y secuestró más de 16.000 dosis de drogas

En el marco del Plan Preventivo en la Lucha contra el Narcotráfico dirigido por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuó un operativo preventivo durante el Cosquín Rock 2026, que culminó con el secuestro de drogas y la detención de seis personas por infracción a Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
En el dispositivo, se desplegaron distintos vehículos identificables, scanner móvil, personal del equipo táctico, investigadores y guías con canes detectores de narcóticos. Los recursos fueron distribuidos, para establecer controles vehiculares sobre la Autovía Punilla (altura Santa María de Punilla) y RN 38 (Molinari), patrullajes preventivos en inmediaciones del predio y controles antinarcóticos en el interior del evento.
Durante ambos días del espectáculo, se llevaron a cabo un total de 946 procedimientos positivos con secuestro de 15.872 dosis de marihuana, 152 de cocaína, MDMA, LSD, entre otros elementos que estarían en infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Además, los oficiales detuvieron a seis hombres mayores de edad.
Por otra parte, los aprehendidos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes y las evidencias secuestradas, quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico.
