Actualización: Continúa vigente la alerta por tormentas en gran parte de la provincia

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad, informó que continúan vigentes las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional y el Observatorio Hidrometeorológico de la Provincia de Córdoba.
El vocero del organismo, Roberto Schreiner, precisó que para el martes 17 la alerta cubre "la zona desde el centro hasta el sur de la provincia y también el noreste". En tanto, indicó que el miércoles regirá "desde el centro hacia el sur provincial".
Según detalló, en algunos sectores las tormentas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas de viento importantes, ocasional caída de granizo y marcada actividad eléctrica.
De acuerdo con el informe meteorológico elaborado por el Observatorio Hidrometeorológico provincial, la persistencia de aire cálido, húmedo e inestable favorece la generación de precipitaciones y tormentas, algunas de ellas intensas, con abundante caída de agua en cortos períodos. También podrían registrarse disminuciones de visibilidad y calzadas resbaladizas.
Desde el organismo sugieren a la población evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas. Asimismo, se solicita especial precaución en zonas serranas ante la posible crecida de ríos y arroyos.
