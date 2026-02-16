Córdoba: FPA desbarató cinco puntos de venta en barrio Villa Revol. Ocho detenidos

En una investigación llevada a cabo por varios meses, grupos operativos e investigativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron cinco allanamientos simultáneos en barrio Villa Revol, que culminaron con la detención de ocho narcomenudista y el secuestro de estupefacientes en la ciudad de Córdoba.
Las irrupciones tuvieron lugar en cinco viviendas ubicadas en el Pasaje Pedro José Parras. En los domicilios, los oficiales de la Fuerza lograron la aprehensión de a seis personas de sexo masculino y dos femeninos.
En los registros, con colaboración de los canes antinarcóticos de la División K9, los investigadores incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, $235.300, un arma de fuego, dos balanzas digitales y elementos de interés para la causa.
Es importante destacar que las viviendas se encontraban a menos de 30 metros entre sí. Además, algunos integrantes, contaban con antecedentes penales en materia de narcotráfico.
Por último, las autoridades de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenaron la remisión de lo secuestrado y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
Las irrupciones tuvieron lugar en cinco viviendas ubicadas en el Pasaje Pedro José Parras. En los domicilios, los oficiales de la Fuerza lograron la aprehensión de a seis personas de sexo masculino y dos femeninos.
En los registros, con colaboración de los canes antinarcóticos de la División K9, los investigadores incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, $235.300, un arma de fuego, dos balanzas digitales y elementos de interés para la causa.
Es importante destacar que las viviendas se encontraban a menos de 30 metros entre sí. Además, algunos integrantes, contaban con antecedentes penales en materia de narcotráfico.
Por último, las autoridades de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenaron la remisión de lo secuestrado y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario