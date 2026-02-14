sábado, 14 de febrero de 2026

FPA incautó más de seis kilos de brownies de marihuana en inmediaciones al Cosquín Rock. Dos detenidos

Durante un operativo que se está llevando a cabo en el Cosquín Rock, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico lograron interceptar a dos sujetos que se encontraban vendiendo «brownies de marihuana», en inmediaciones al predio.
Como resultado del procedimiento, quedaron aprehendidos dos hombres de 31 y 50 años. Además, se logró la incautación de 6.561 gramos de brownies de marihuana, 10 dosis de marihuana, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.


