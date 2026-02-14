Alerta amarilla por tormentas fuertes afectará a distintas regiones de la provincia

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad, informó que continúa vigente la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y el Observatorio Hidrometeorológico de la Provincia de Córdoba.
El vocero del organismo, Roberto Schreiner, precisó que la advertencia alcanza este sábado 14 de febrero "desde el centro de la provincia hacia el sur". En tanto, indicó que el domingo 15 "esta alerta va a regir para toda la provincia de Córdoba", mientras que el lunes se extenderá "desde el centro hacia el norte de la provincia".
Por tal motivo, se solicita a la población extremar las medidas de precaución y evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas. "Estas tormentas podrían generar abundante caída de agua, ráfagas importantes de viento y ocasional caída de granizo", advirtió Schreiner.
Asimismo, pidió especial atención en zonas serranas ante la posible crecida de los ríos.
Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático se continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y se mantendrá informada a la comunidad ante cualquier novedad.
Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático.
Por cualquier emergencia, solicitar ayuda a las autoridades a través de los siguientes contactos:
• 0-800-888-38346 – CALL CENTER MINISTERIO DE SEGURIDAD (CON GUARDIA 24 HS)
• 100 – BOMBEROS VOLUNTARIOS (CUARTELES)
• 911 – POLICÍA DE CÓRDOBA
