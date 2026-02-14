Cosquín Rock 2026: Córdoba Joven instalará puestos de hidratación en el predio

En el marco de la 26° edición del Cosquín Rock, que se celebrará este 14 y 15 de febrero, la Agencia Córdoba Joven desplegará un operativo de asistencia para los asistentes.
Un equipo de 100 voluntarios gestionará cinco puestos de hidratación estratégica, con el fin de garantizar el acceso gratuito a agua potable durante ambas jornadas.
La iniciativa, que forma parte de las acciones de salud y bienestar del organismo, contará con la participación de jóvenes de las organizaciones Cecopar y SALUDARTE.
Estos voluntarios asistirán al público en puntos clave del Aeródromo de Santa María de Punilla, integrándose a la red de 14 puestos sanitarios del festival.
"Queremos que cada joven viva el Cosquín Rock de manera segura. Los puntos de hidratación son fundamentales para garantizar su bienestar durante toda la experiencia", destacó José Ignacio Scotto, presidente de la Agencia Córdoba Joven, tras recorrer las instalaciones junto al productor José Palazzo.
Como cada año, la Agencia Córdoba Joven vuelve a formar parte del Cosquín Rock, el festival de música emblema de las sierras cordobesas, que este año cumple 26 ediciones.
Un festival con impacto regional
El evento reunirá a más de 100 artistas, con figuras centrales como Fito Páez, Divididos, Ciro y Los Persas, Lali y Babasónicos. La grilla también destaca el talento local con la presencia de Los Caligaris, Eruca Sativa y Los Mentidores.
Más allá de lo musical, el festival se consolida como un motor económico para Punilla, impulsando el turismo y la generación de empleo en diversos sectores de la economía regional.
