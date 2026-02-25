Dos detenidos por comercializar drogas en Santa María de Punilla y Cosquín

En una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerraron un punto de venta, detuvieron a dos narcomenudistas mayores de edad e incautaron estupefacientes en Santa María de Punilla y Cosquín.
El principal investigado fue aprehendido en su domicilio, que funcionaba como punto de venta de drogas, ubicado sobre calle Álvarez Condarco s/n de barrio Tillard, de la localidad de Santa María de Punilla. En el lugar, se logró el secuestro de plantas de cannabis sativa y elementos relacionados a la causa.
La otra detención, fue realizada en la ciudad de Cosquín. El narcomenudista de 32 fue sorprendido en la plaza principal de la ciudad (San Martín) y luego de la requisa correspondiente, se secuestraron varios envoltorios de cocaína y marihuana, cigarrillos de cannabis sativa y dinero.
Autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín ordenaron la remisión de lo incautado y el traslado de ambos detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23737.
