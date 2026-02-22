Fiesta electrónica: FPA incautó cocaína, tussi, mdma y marihuana en La Calera

Oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante un operativo de seguridad y prevención en una fiesta electrónica realizada en la ciudad de La Calera. La intervención permitió el secuestro de diversas sustancias ilícitas.
Durante el despliegue, equipos tácticos e investigativos de la FPA concretaron 21 procedimientos positivos, incautando dosis de cocaína, tussi, MDMA y marihuana.
Además, se contó con la colaboración de perros adiestrados en la detección de estupefacientes pertenecientes a la División K-9, que realizaron búsquedas en diversas áreas, incluyendo baños y barras.
El operativo se desarrolló en el marco del Plan Estratégico de Lucha contra el Narcotráfico, que la FPA implementa en todo el territorio provincial bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.
