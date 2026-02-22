FPA detuvo a un integrante de una organización narco en Quilino

El procedimiento se realizó en calle Las Violetas al 100 de barrio Rosedal, donde fue aprehendido un sujeto de 31 años. En el lugar se secuestraron elementos de interés para la causa.
Cabe mencionar que el detenido recibía estupefacientes de los principales investigados (ya aprehendidos) para su posterior comercialización en distintos sectores de la ciudad.
La medida se encuentra vinculada a un operativo efectuado el pasado 5 de febrero. En aquella ocasión, se logró desbaratar un punto de venta, detener a una pareja (25 y 28 años) por narcomenudeo y secuestrar varias dosis de marihuana, dos motocicletas y otros elementos relevantes.
El hombre fue imputado por Comercialización Agravada de Estupefacientes, en el marco de la Ley Nacional N° 23.737. Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes, fue trasladado junto a lo secuestrado a sede judicial.
