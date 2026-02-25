miércoles, 25 de febrero de 2026

Policiales de la Departamental Totoral

LAS PEÑAS:
PORTACION ILEGAL DE ARMAS – ESCANDALOS Y MOLESTIAS A TERCEROS - OMISIÓN DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA

Siendo las 11:30 hs, en calle Carranza Martínez, personal policial procede al control de una pick up Ford F-100, en la que se conducían dos masculinos de 24 y 21 años de edad, quienes transportaban sandías, cobre y aluminio, careciendo de la documentación correspondiente de la carga. Por tal motivo se los traslada a sede policial, donde comienzan a proferir insultos contra el personal actuante, procediéndose a la aprehensión de ambos. Asimismo, durante el palpado preventivo, se secuestra un arma corto punzante que uno de los sujetos llevaba entre sus prendas. Se labran actuaciones contravencionales correspondientes.

