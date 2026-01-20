Un policía viajaba en colectivo, vio un robo, descendió y detuvo a un menor de edad*

El hecho ocurrió en un comercio de La Calera. La rápida actuación policial permitió, además, recuperar lo sustraído.
En un procedimiento en Av. San Martín al 400 de B° Centro de la localidad de La Calera, personal policial detuvo a un joven de 15 años de edad luego de que arrojara una piedra a un comercio y sustrajera elementos.
Instantes previos, mientras un efectivo se dirigía en un colectivo del transporte público a prestar servicio, visualizó a un individuo arrojando un elemento contundente contra la vidriera de una librería/jugetería. Inmediatamente, el policía descendió de la unidad, logrando reducir al sujeto hasta la llegada del móvil policial, quienes lo detuvieron.
Se secuestraron dos piedras que se usaron para cometer el ilícito y se recuperó un parlante, un auricular, una caja de un velador portátil y dos cajas de cartón organizador.
Finalmente, el aprehendido fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la justicia.
