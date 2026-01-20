Megaoperativo: grupos tácticos de la FPA secuestraron cocaína y marihuana en varias ciudades de la provincia. Tres detenidos

En el marco del plan preventivo que desarrolla el Ministerio Público Fiscal en todo el territorio provincial, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desplegó grupos operativos en distintas ciudades de Córdoba que finalizaron con el secuestro de estupefacientes y tres detenidos mayores de edad.
En dos procedimientos distintos llevados a cabo en la Capital, se incautaron varias dosis de marihuana y cocaína a transeúntes de barrio Guiñazú y Argüello Norte. Se logró la aprehensión de dos jóvenes de 23 años.
En la ciudad de San Francisco, durante un control antinarcótico en Ituzaingó al 400 de barrio Hospital, los oficiales detuvieron a un sujeto de 27 años y secuestraron varias dosis de cocaína, dinero y una motocicleta.
Por otra parte, en calle Belgrano al 100 de Río Cuarto, se procedió a la incautación de varias dosis de marihuana y cocaína a tres sujetos de 20, 27 y 33 años, que transitaba por la intersección de las arterias Entre Ríos y Juan Díaz de Solís.
Por último, en Colonia Caroya, durante el desarrollo de un operativo preventivo en la ciudad, efectivos de la Fuerza llevaron a cabo un control positivo que concluyó con el secuestro de varias dosis de marihuana a un masculino mayor de edad.
El despliegue de móviles y oficiales de los grupos operativos, se llevaron a cabo con el objetivo de reforzar la prevención y detectar maniobras vinculadas al narcomenudeo. Los detenidos y evidencias secuestradas fueron remitidas en la sede judicial competente de cada jurisdicción.
En dos procedimientos distintos llevados a cabo en la Capital, se incautaron varias dosis de marihuana y cocaína a transeúntes de barrio Guiñazú y Argüello Norte. Se logró la aprehensión de dos jóvenes de 23 años.
En la ciudad de San Francisco, durante un control antinarcótico en Ituzaingó al 400 de barrio Hospital, los oficiales detuvieron a un sujeto de 27 años y secuestraron varias dosis de cocaína, dinero y una motocicleta.
Por otra parte, en calle Belgrano al 100 de Río Cuarto, se procedió a la incautación de varias dosis de marihuana y cocaína a tres sujetos de 20, 27 y 33 años, que transitaba por la intersección de las arterias Entre Ríos y Juan Díaz de Solís.
Por último, en Colonia Caroya, durante el desarrollo de un operativo preventivo en la ciudad, efectivos de la Fuerza llevaron a cabo un control positivo que concluyó con el secuestro de varias dosis de marihuana a un masculino mayor de edad.
El despliegue de móviles y oficiales de los grupos operativos, se llevaron a cabo con el objetivo de reforzar la prevención y detectar maniobras vinculadas al narcomenudeo. Los detenidos y evidencias secuestradas fueron remitidas en la sede judicial competente de cada jurisdicción.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario