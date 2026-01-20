Jesús María: intentó robar un auto y quedó detenido: es un policía de la provincia de San Luis

En las últimas horas, en un operativo en la ciudad de Jesús María, personal policial detuvo a un hombre de 24 años que había intentado sustraerle el automóvil a un vecino.
Al tomar conocimiento del hecho, efectivos se hicieron presentes y procedieron a la detención del sujeto. Tras ser chequeado, constataron que se trataba de un efectivo de la Policía de San Luis que ostenta la jerarquía de Agente.
Posteriormente, el aprehendido fue trasladado a sede policial quedando a disposición de la justicia competente.
