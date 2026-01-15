Córdoba Cultura fortaleció el trabajo conjunto con intendentes provinciales

En la Sala Regino Maders de la Legislatura de Córdoba se desarrolló una reunión de trabajo con intendentes y jefes comunales de distintos puntos del territorio provincial, encabezada por el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, junto a los vocales Raúl Sansica y Daniel Delbono.
Los intendentes y jefes comunales que participaron coincidieron en la importancia de profundizar una agenda cultural federal con eje en las fiestas populares, los festivales, el patrimonio histórico y el acompañamiento a los artistas locales.
Durante la reunión, Rodio destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre la Agencia y los gobiernos locales para llegar a cada una de las 427 comunas y municipios de la provincia.
En ese sentido, remarcó la importancia de trabajar sobre las raíces, las costumbres y la identidad cultural de cada localidad, promoviendo además el acceso de los ciudadanos del interior a los museos, parques, teatros y espacios culturales de la ciudad de Córdoba.
"El trabajo conjunto y el diálogo permanente con los intendentes es clave para generar sinergia, consensuar acciones y seguir mejorando las políticas culturales en todo el territorio provincial", señaló el presidente de la Agencia.
En ese marco, el vocal de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica, destacó el espíritu del encuentro y el compromiso de trabajo conjunto.
"Fue una reunión con intendentes, jefes comunales y secretarios de Cultura de distintas localidades de la provincia de Córdoba, donde pudimos dialogar y llevarles la tranquilidad y la certeza de que vamos a seguir trabajando a la par de cada uno de ellos en todo lo que se viene construyendo culturalmente en la provincia", señaló.
Los intendentes y representantes municipales valoraron la convocatoria y el espacio de intercambio generado.
El responsable del municipio de Sinsacate, Carlos Ciprián, resaltó la presencia de autoridades de los cuatro puntos cardinales de la provincia y la importancia de visibilizar las fiestas populares y patronales, especialmente en un contexto económico complejo. Asimismo, subrayó el rol de la Agencia Córdoba Cultura en el asesoramiento técnico para la protección y puesta en valor del patrimonio histórico y arqueológico.
En la misma línea, Marcos Bovo, secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales de Villa María, destacó que "el encuentro permitió consolidar un espacio de trabajo con el nuevo presidente de la Agencia y su equipo para abordar la realidad cultural, generar más y mejor articulación".
Y agregó que "el arte en sus diversas manifestaciones es una herramienta de desarrollo humano y también una fuente de trabajo. La articulación entre municipios y Provincia permite potenciar oportunidades para artistas y comunidades".
Por su parte, Silbia Mansilla, intendenta de Obispo Trejo, valoró la previsibilidad que genera el trabajo conjunto con la Agencia Córdoba Cultura: "Venimos construyendo una agenda común que nos permite planificar, ordenar recursos y seguir fortaleciendo los eventos culturales y festivales en nuestras localidades".
La reunión se inscribe en una línea de gestión que prioriza la presencia territorial, el diálogo institucional y el fortalecimiento de la cultura como eje de desarrollo, consolidando a la Agencia como un actor clave en la articulación de políticas culturales en toda la provincia.
Del encuentro participaron, entre otros, representantes de Morrison, Nono, San Marcos Sierras, La Granja, Justiniano Posse, La Palestina, Valle Hermoso, Las perdices, Arroyo Cabral, La Paz, Río Tercero, San Alberto, Villa del Totoral, Capilla del Monte, Las Tapias, La Cumbre, Ballesteros, La Posta, Casa Grande, Río Primero, San Esteban, Charbonier, Pampayasta Sud, Charras, La Puerta, Las varillas, Oliva, Alto Alegre, Monte Leña, Las Arrias, Pascanas, Laborde, Pampayasta Norte, Las Isletillas, Colonia Cuatro Esquinas, Villa Santa Rosa, Cintra, La Población, José María Saturnino Laspiur, Villa Ciudad Parque, Los Hornillos, Comechingones, Pasco, Guatimozín, Ausonia, Etruria y Pueblo Italiano.
