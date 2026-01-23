Salud confirmó un caso de dengue y otro de chikungunya en Córdoba

En el marco de una nueva reunión de seguimiento de las enfermedades transmitidas por mosquitos, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de dengue y el primer caso de chikungunya en Córdoba.
El caso de dengue corresponde a un hombre de 50 años, oriundo de la ciudad de Río Tercero, con antecedente de viaje a México, quien no contaba con esquema de vacunación contra el dengue.
En tanto, el caso de chikungunya se registró en una mujer de 47 años, residente de la localidad de Monte Cristo, con antecedente de viaje a Cuba.
En ambos pacientes se requirió atención ambulatoria, sin necesidad de internación, y con una evolución favorable. Además, se llevaron adelante las correspondientes acciones de bloqueo de foco junto a cada municipio local.
Al mismo tiempo, se informó que un segundo caso de chikungunya de la ciudad capital se encuentra en estudio, a la espera del resultado por parte del Instituto Malbrán.
De igual manera, ya se avanzó con las correspondientes tareas de bloqueo en la zona junto a la municipalidad.
La importancia de sostener las medidas de prevención
Durante la reunión, se destacó que es fundamental sostener los cuidados para prevenir el dengue, zika y chikungunya, sobre todo en esta época de altas temperaturas y mayor humedad, que es cuando hay mayor proliferación de mosquitos.
Las principales medidas están vinculadas a los ambientes domiciliarios y sus alrededores (peridomicilio), donde se reproduce este insecto.
También es esencial que quienes viajen a zonas tropicales o lugares con circulación de los virus de dengue, chikungunya y zika extremen las medidas de cuidado para evitar picaduras.
Medidas preventivas dentro del hogar:
• Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua.
• Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.
• Limpiar a diario los bebederos de animales, cepillando las paredes del recipiente.
• Rellenar floreros y portamacetas con arena húmeda. Si no es posible, lavarlos diariamente y cambiar el agua.
• Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.
• Colocar boca abajo, tapar o vaciar aquellos objetos que no puedan desechar y puedan acumular agua.
La cartera sanitaria recuerda que, en caso de presentar síntomas como fiebre, dolores musculares y/o articulares, cefalea, deben dirigirse al centro de salud más cercano
Salud recuerda que continua la vacunación contra el dengue
Durante la reunión, los referentes recordaron que las vacunas están disponibles para personas de 15 a 59 años, que residan en los 13 departamentos priorizados: Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.
Además, destacaron la importancia de colocársela en esta época del año, para lograr una cobertura y contrarrestar los síntomas ante un eventual contagio.
Vale recordar que la vacunación contra el dengue requiere un esquema de dos dosis, administradas con un intervalo de tres meses entre cada aplicación; y se encuentra disponible en los vacunatorios de los hospitales provinciales de cabecera de cada departamento, y en diferentes centros de salud municipales.
