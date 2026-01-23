Norte provincial

Por delitos de robos, violencia de género, venta de estupefacientes y faenamiento clandestino, un total de 10 personas quedaron detenidas, entre ellas un menor sindicado por varios ilícitos cometidos y un hombre por un hecho de instancia privada.
Asimismo, se secuestraron varios gramos de estupefacientes, dinero, celulares, once armas de fuego (revólvers, pistolas, escopetas y carabinas), municiones de distintos calibres, carne vacuna faenada clasdestinamente y un automóvil.
Los operativos fueron desarrollados en Carlos Paz, Huerta Grande, Villa Cura Brochero, San Marcos Sierra, Los Cerillos, Quilino y Morteros.
