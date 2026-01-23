Detuvieron a un hombre con droga y secuestraron una motocicleta en La Calera

El procedimiento se realizó en la esquina de Mitre y Bourdichon de B° Maipú, con colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Incautaron cocaína, dinero y un celular.
En la tarde de ayer, personal policial detuvo a un hombre mayor de edad con el secuestro de estupefacientes y una motocicleta, durante un operativo de control realizado en barrio Maipú, en la localidad de La Calera.
El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Mitre y Bourdichon, donde los efectivos interceptaron a un motociclista que se movilizaba en una Mondial 110 cc. Al ser requisado, se le encontraron 40 envoltorios de cocaína, un teléfono celular, dinero en efectivo y un picador.
Ante esta situación, el sospechoso fue inmediatamente aprehendido y trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia. En el operativo colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
