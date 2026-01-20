Los planes de empleo de Córdoba amortiguaron la crisis y ayudaron a reducir el impacto del desempleo

En un contexto nacional marcado por la caída del empleo registrado, los planes de empleo impulsados por el Gobierno de Córdoba se consolidaron como una herramienta clave para sostener el trabajo formal y atenuar el impacto del desempleo en la provincia.
Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, en Argentina se perdieron más de 195 mil puestos de trabajo registrados en el sector privado, lo que representa una caída del 3,04%.
En Córdoba, en cambio, la contracción fue sensiblemente menor: se registraron 11 mil empleos menos, equivalentes a una baja del 2,07%, ubicando a la provincia como la séptima con menor pérdida de empleo privado en todo el país ￼.
Este mejor desempeño relativo está directamente vinculado a las políticas activas de empleo que viene sosteniendo la Provincia.
En ese mismo período, los programas PPP y Empleo +26, en sus ediciones 2024 y 2025, generaron 6.200 puestos de trabajo directos bajo la modalidad de contrato de tiempo indeterminado (CTI), además de facilitar la transición al mundo laboral de más de 23 mil beneficiarios a través de prácticas laborales.
La magnitud del impacto es significativa incluso en términos comparativos: los 6.200 empleos directos generados por estos programas representan 2,7 veces la totalidad de nuevos puestos de trabajo privados creados en Neuquén, la provincia que lideró la generación de empleo en el país durante este período, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta.
Especialistas señalan que, sin estas políticas públicas, el escenario laboral cordobés habría sido considerablemente más adverso.
De hecho, si se excluyeran los empleos generados por los programas provinciales, la caída del empleo registrado privado en Córdoba habría alcanzado el 3,24%, es decir, se habrían perdido alrededor de 17.200 puestos de trabajo desde noviembre de 2023.
Además de su impacto coyuntural, el Programa Primer Paso cuenta con respaldo empírico: fue evaluado académicamente en 2017, comprobándose su aporte efectivo a la inserción laboral de jóvenes sin experiencia previa, y actualmente se encuentra bajo análisis su impacto en personas con discapacidad ￼.
En un escenario económico complejo y de retracción del mercado laboral a nivel nacional, los datos muestran que la estrategia de Córdoba de sostener e impulsar planes de empleo no solo amortiguó la pérdida de puestos de trabajo, sino que también permitió preservar oportunidades de empleo formal y de calidad, especialmente para jóvenes y sectores con mayores dificultades de inserción.
