Operativo aéreo con dos aviones hidrantes ante riesgo extremo de incendios

De acuerdo al Mapa de Riesgo de Incendios, durante este viernes, la provincia de Córdoba presentó un Índice FWI con valores de riesgo muy alto a extremo, lo que motivó el despliegue de un operativo aéreo preventivo con dos aviones hidrantes, uno terrestre y el otro anfibio, sobre amplias zonas del territorio provincial.
El operativo consistió en un vuelo de patrullaje y vigilancia aérea, orientado a reforzar la detección temprana de posibles focos de incendio y el monitoreo de áreas con mayor carga de combustible vegetal.
El recorrido aéreo abarcó el siguiente trazado:
Aeropuerto Córdoba – Villa Carlos Paz –Observatorio de Bosque Alegre – Las Jarillas – Los Molinos – Los Reartes – Villa General Belgrano – Santa Rosa de Calamuchita – Villa Rumipal – Cerro Pelado – Yacanto de Calamuchita – Intiyaco – San Clemente – Falda del Carmen – Malagueño – Aeropuerto Córdoba.
La operación se realizó en vuelo en formación, lo que permitió ampliar la cobertura aérea y optimizar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias. Estas acciones formaron parte del esquema de vigilancia aérea preventiva, desplegado en una jornada con condiciones meteorológicas adversas y riesgo extremo de incendios forestales.
Detalles operativos
• Perímetro del polígono: 262 km
• Área de cobertura: 610.000 hectáreas
• Hora de despegue: 14:00 hs
• Tiempo de vuelo: 1 hora 10 minutos
• Medios aéreos: dos aviones hidrantes
• Requerimientos operacionales: 650 galones de agua por aeronave
