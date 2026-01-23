La Fuerza Policial Antinarcotráfico ascendió a 273 efectivos

Encabezada por el ministro de Justicia y Trabajo de la Provincia, Julián López, se realizó la ceremonia de ascenso de 273 hombres y mujeres integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El acto se concretó en la sede central de la institución.
El personal fue promovido en reconocimiento a su desempeño y vocación de servicio, destacando los años de trabajo en el combate y compromiso inquebrantable en la lucha contra el narcotráfico. Siempre con apego a la ley y el respeto a los derechos humanos.
Durante el acto se puso en valor el rol estratégico de la FPA en el combate contra el narcomenudeo y la protección de la comunidad, subrayando la importancia del trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad.
Además, se destacó la adecuación del nuevo organigrama que permitirá una mejor cobertura de las necesidades territoriales y de las estructuras de las nuevas fiscalías creadas en distintos puntos de la provincia.
El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, señaló que el acto de ascenso "no es meramente protocolar ni administrativo, sino un reconocimiento al esfuerzo, la formación y la vocación de servicio". Y remarcó que se inscribe dentro de una clara decisión política del Gobierno provincial para "fortalecer la seguridad pública y enfrentar el narcotráfico con determinación y profesionalismo".
"Combatir el narcotráfico no es sólo perseguir un delito. Es defender la vida, la salud, la seguridad y el futuro de los vecinos de Córdoba, proteger a nuestros jóvenes e impedir que el crimen organizado se instale en nuestros barrios", afirmó López, quien destacó que los 273 ascensos "fortalecen la capacidad de respuesta del Estado en todo el territorio provincial".
Por su parte, la secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, sostuvo que los ascensos "son un reconocimiento muy esperado y merecido, que llegan luego de más de una década y forman parte de un proceso institucional único en la Argentina".
"Córdoba cuenta con una fuerza única en su tipo, porque decidió hace más de diez años combatir el narcotráfico con una política sostenida y no improvisada. Cada allanamiento, cada intervención, significa que hay un barrio, una cuadra y una comunidad que vuelve a respirar", completó.
Finalmente el jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Camilo Gabriel Lassaga, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y del Ministerio Público Fiscal al señalar que "no solo se esperan resultados operativos, sino que también hay una gestión permanente para que la Fuerza cuente con los recursos necesarios y para cuidar al personal que día a día da batalla contra el narcotráfico".
"Estos ascensos resultan sumamente motivadores para el personal, porque reconocen el trabajo responsable, el profesionalismo y la dedicación con la que nuestros efectivos enfrentan la adversidad para lograr los resultados esperados", agregó Lassaga.
Acompañaron el acto, entre otras autoridades, el Secretario de Justicia, Leandro Goria; la Jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba, Carolina Funes; el Jefe de la Región 3 de la Gendarmería Nacional, Héctor González, y el Sub Jefe de la Policía de Córdoba, Federico Cisneros.
