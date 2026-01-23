FPA detuvo a tres personas mientras realizaban una “tranza” en el centro de Villa Carlos Paz

En un dispositivo dispuesto por la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un operativo que culminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de tres personas mayores de edad en la ciudad de Villa Carlos Paz.
El procedimiento se desarrolló en la intersección de las calles Juan B. Justo y General Paz de barrio Centro. En el lugar, se logró la incautación de varias dosis de cocaína, dinero, elementos de fraccionamiento. Además, se produjo la detención de una pareja (23, 50) y un sujeto de 46 años.
Cabe mencionar que los aprehendidos se encontraban realizando una tranza de drogas cuando fueron sorprendidos por la brigada de investigaciones de la FPA, quienes realizaban tareas preventivas en materia de narcotráfico en las peatonales de la ciudad.
Para terminar, la Fiscalía interviniente dispuso el traslado de los detenidos y las evidencias secuestradas a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
