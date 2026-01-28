FPA detuvo a un sujeto y secuestró estupefacientes en oncativo

Investigadores y grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuaron dos allanamientos, detuvieron a un posible narcomenudista mayor de edad y secuestraron estupefacientes en la ciudad de Oncativo.
Los allanamientos, dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, fueron desarrollados sobre calles San Juan al 100 y Santa Cruz al 100 de la ciudad del departamento Río Segundo. En los mismos, se detuvo a un sujeto de 21 años.
En las viviendas, con destacada labor de los investigadores de la FPA en los distintos registros, se logró la incautación de varias dosis de marihuana, semillas de cannabis sativa y elementos aparentemente probatorios para la causa.
Dichos allanamientos, guarda relación con un operativo preventivo realizado por la Policía de Córdoba el día 24 de enero. Sobre calle Libertad al 100 de Laguna Larga, efectivos policiales controlaron a un sujeto (posteriormente detenido) y secuestraron envoltorios de cocaína y marihuana, dinero y una balanza digital.
Por último, la Fiscalía de Feria interviniente ordenó la remisión de todos los elementos incautados y el traslado del aprehendido a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
