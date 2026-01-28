Policiales de la departamental Totoral

ALLANAMIENTOS POSITIVOS CON DETENCIÓN
En el marco de una investigación judicial por una causa caratulada "Robo", personal policial cumplimentó oficios judiciales de allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad. Dos de ellos arrojaron resultado POSITIVO, con el secuestro de elementos relacionados a la causa y la detención de un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la justicia. El operativo se desarrolló con normalidad, contando con la colaboracion de Unidades Especiales y recurso propios.
FEMENINA MAYOR DE EDAD APREHENDIDA POR ESTAFA
Personal policial tomó conocimiento de un hecho ocurrido en intersección de calles Presidente Perón y Arturo M. Bas, Bº Centro de Villa del Totoral, donde una femenina mayor de edad, en aparente estado de ebriedad y ofuscada, se negaba a abonar un viaje realizado en taxi desde la ciudad de Córdoba Capital hacia esta localidad. Ante la situación, se procedió a la aprehensión de la misma y su traslado a la dependencia policial, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.
