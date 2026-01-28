Los Pumas vuelven a Córdoba: se presentó oficialmente el partido internacional en el Kempes

Este martes, en la Sala de Conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes se realizó la presentación oficial del partido internacional que disputarán Los Pumas frente a la selección de Escocia, en el marco de la Nations Championship 2026, encuentro que se jugará el sábado 4 de julio, a las 16:10.
El cruce ante Escocia en el Kempes marcará un hecho inédito para la provincia y el país, ya que será el primer partido en la historia de Los Pumas en la Nations Championship, un nuevo torneo internacional que reunirá a las 12 mejores selecciones del mundo, divididas entre los hemisferios Norte y Sur, y que se disputará cada dos años.
Durante la presentación se brindaron detalles deportivos, organizativos e institucionales de un evento que volverá a ubicar a Córdoba en el centro del rugby internacional
El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, subrayó la relevancia histórica del encuentro y el trabajo articulado para que Los Pumas regresen a jugar en la provincia: "Desde el primer momento, el gobernador Martín Llaryora acompañó la intención de que Los Pumas vuelvan a Córdoba, entendiendo el impacto deportivo, social y económico que genera un evento de estas características. Agradecemos a la Unión Argentina de Rugby por volver a confiar en la provincia y por permitirnos repetir un rival histórico como Escocia".
En ese marco, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, destacó el impacto integral que generan este tipo de eventos en la provincia: "Esto es mucho más que un partido: es un evento deportivo y económico para Córdoba. No sólo moviliza a miles de personas, sino que posiciona a la provincia en las pantallas del mundo y genera trabajo, turismo y desarrollo. Que Córdoba sea sede de estos eventos no es casualidad, es el resultado de una decisión política y de un trabajo sostenido".
Un hito para el rugby internacional
Escocia será uno de los rivales más exigentes que enfrentará el seleccionado argentino, en una competencia que busca jerarquizar el calendario internacional y garantizar cruces de alto nivel.
Desde la Unión Argentina de Rugby, Miguel Dupont destacó la relevancia del torneo y el valor simbólico de Córdoba como sede inaugural: "Para la UAR este partido es sumamente importante, ya que se trata del primer encuentro de esta nueva competencia. Córdoba será escenario del primer partido en la historia de la Nations Championship en Argentina, lo que representa un paso fundamental para comenzar con el pie derecho. Sin dudas, será un hito para Los Pumas, para la provincia y para el rugby argentino".
Impacto y trabajo articulado
Los Pumas regresan a Córdoba luego de un paso exitoso por la provincia en 2025, cuando casi 60 mil personas batieron un récord de asistencia sudamericano, para ver al conjunto nacional enfrentarse a los All Blacks.
En relación al trabajo conjunto entre el sector público y privado, el CEO de BS Group, Rodrigo Escribano, señaló: "Estos eventos son posibles cuando el sector público y el privado comparten una misma visión y objetivos. Córdoba vuelve a hacer historia siendo sede del primer partido de este torneo, y estamos trabajando para que el Kempes esté lleno y sea una verdadera fiesta del deporte".
A su turno, el presidente de la Unión Cordobesa de Rugby, Fernando Pérez, remarcó la importancia del evento para el desarrollo del rugby provincial: "Recibir nuevamente a Los Pumas es un orgullo enorme para el rugby de Córdoba. Para nuestros chicos, juveniles y clubes, tener a la selección nacional tan cerca es una experiencia única que deja un legado deportivo y formativo muy importante".
Del anuncio también participaron autoridades provinciales y municipales, vocales de directorio de la Agencia Córdoba Deportes; representantes de la Unión Argentina de Rugby y de la Unión Cordobesa de Rugby.
