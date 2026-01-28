Modernización educativa: Con procesos 100% digitales, la Provincia apuesta por la mejora en la carrera docente

Como parte de la impronta del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, durante el 2025 se produjeron numerosas acciones tendientes a la eficiencia administrativa, consolidando un esquema de modernización que impacta directamente en la organización escolar y la estabilidad laboral de las y los docentes.
Bajo la premisa de dotar de eficiencia a los diferentes procedimientos que deben cada año realizar los docentes de todos los niveles y modalidades, la Dirección de Carrera Docente, Titulación y Certificaciones ha digitalizado procesos que históricamente se realizaban en formato papel y demandaban mucho tiempo y diversos recursos.
El ministro Horacio Ferreyra subrayó que este avance no es solo tecnológico, sino pedagógico: «Nuestro compromiso es garantizar coberturas ágiles para que cada estudiante cuente con los mejores docentes. Modernizar la carrera es, en última instancia, acompañar las trayectorias y aprendizajes de los estudiantes de toda la provincia».
Concentración y Acrecentamiento: un cambio de paradigma
Una de las novedades más relevantes, destacada por la Directora General Cecilia Soisa, es la digitalización de los formularios para Acrecentamiento y Concentración en el nivel secundario y modalidades. «Hasta 2023, estos trámites se hacían en papel y una sola vez al año. Hoy, la inscripción es digital y está disponible en forma permanente», explicó Soisa.
La funcionaria resaltó los beneficios de estas figuras:
• Concentración: Permite a los docentes unificar sus horas en menos establecimientos, fortaleciendo el sentido de pertenencia institucional.
• Acrecentamiento: Facilita que los docentes alcancen sus primeras 20 horas titulares.
Ambos procesos tienen prioridad sobre la Lista de Orden de Mérito (LOM), lo que garantiza que los docentes que ya forman parte del sistema tengan preferencia para incrementar su carga horaria en la menor cantidad de escuelas posible.
Reubicación de horas Institucionales
Otro punto clave de la gestión es la regularización de las horas institucionales originadas por cambios en los planes de estudio desde 2010. Tras años de espera, en 2025 se lograron reubicar 1.236 horas, transformando tareas administrativas en horas frente a alumnos.
Para el ciclo lectivo 2026, Soisa confirmó que este procedimiento será totalmente digital y administrado por la Junta de Clasificación. Esto permitirá que los agentes con horas institucionales figuren en las LOM vigentes y tengan prioridad para acceder a cualquier vacante publicada en la provincia.
Hitos de la Gestión (Diciembre 2023 – Actualidad)
La Dirección liderada por Soisa también ha avanzado en:
• Analíticos digitales: Agilización en la entrega de certificaciones, posibilidad de duplicados de títulos con planes no vigentes y anulación de analíticos digitales por distintos motivos.
• Concursos de Nivel Superior: Transparencia, agilización y regularidad en los cargos.
• Validez Nacional: Asegurar que los títulos que se emiten en la provincia tengan respaldo en todo el país.
• Procesos de Titularización: Creación del procedimiento para titularizar agentes que ingresaron como interinos bajo las condiciones de la Resolución Ministerial N°1597/22 y su modif. 124/23; además de la agilización de titularizaciones por Ley N° 10.729 y 10.959.
• Coberturas de cargos interinos y suplentes en Niveles Inicial y Primario: Importantes avances para 2026 en relación con un nuevo sistema que apunta a la modernización y digitalización de los procedimientos para la rápida cobertura.
«Fortalecer la carrera docente es el motor de nuestro sistema educativo», concluyó Ferreyra, reafirmando el objetivo de una gestión que busca eficiencia para una educación de calidad.
Bajo la premisa de dotar de eficiencia a los diferentes procedimientos que deben cada año realizar los docentes de todos los niveles y modalidades, la Dirección de Carrera Docente, Titulación y Certificaciones ha digitalizado procesos que históricamente se realizaban en formato papel y demandaban mucho tiempo y diversos recursos.
El ministro Horacio Ferreyra subrayó que este avance no es solo tecnológico, sino pedagógico: «Nuestro compromiso es garantizar coberturas ágiles para que cada estudiante cuente con los mejores docentes. Modernizar la carrera es, en última instancia, acompañar las trayectorias y aprendizajes de los estudiantes de toda la provincia».
Concentración y Acrecentamiento: un cambio de paradigma
Una de las novedades más relevantes, destacada por la Directora General Cecilia Soisa, es la digitalización de los formularios para Acrecentamiento y Concentración en el nivel secundario y modalidades. «Hasta 2023, estos trámites se hacían en papel y una sola vez al año. Hoy, la inscripción es digital y está disponible en forma permanente», explicó Soisa.
La funcionaria resaltó los beneficios de estas figuras:
• Concentración: Permite a los docentes unificar sus horas en menos establecimientos, fortaleciendo el sentido de pertenencia institucional.
• Acrecentamiento: Facilita que los docentes alcancen sus primeras 20 horas titulares.
Ambos procesos tienen prioridad sobre la Lista de Orden de Mérito (LOM), lo que garantiza que los docentes que ya forman parte del sistema tengan preferencia para incrementar su carga horaria en la menor cantidad de escuelas posible.
Reubicación de horas Institucionales
Otro punto clave de la gestión es la regularización de las horas institucionales originadas por cambios en los planes de estudio desde 2010. Tras años de espera, en 2025 se lograron reubicar 1.236 horas, transformando tareas administrativas en horas frente a alumnos.
Para el ciclo lectivo 2026, Soisa confirmó que este procedimiento será totalmente digital y administrado por la Junta de Clasificación. Esto permitirá que los agentes con horas institucionales figuren en las LOM vigentes y tengan prioridad para acceder a cualquier vacante publicada en la provincia.
Hitos de la Gestión (Diciembre 2023 – Actualidad)
La Dirección liderada por Soisa también ha avanzado en:
• Analíticos digitales: Agilización en la entrega de certificaciones, posibilidad de duplicados de títulos con planes no vigentes y anulación de analíticos digitales por distintos motivos.
• Concursos de Nivel Superior: Transparencia, agilización y regularidad en los cargos.
• Validez Nacional: Asegurar que los títulos que se emiten en la provincia tengan respaldo en todo el país.
• Procesos de Titularización: Creación del procedimiento para titularizar agentes que ingresaron como interinos bajo las condiciones de la Resolución Ministerial N°1597/22 y su modif. 124/23; además de la agilización de titularizaciones por Ley N° 10.729 y 10.959.
• Coberturas de cargos interinos y suplentes en Niveles Inicial y Primario: Importantes avances para 2026 en relación con un nuevo sistema que apunta a la modernización y digitalización de los procedimientos para la rápida cobertura.
«Fortalecer la carrera docente es el motor de nuestro sistema educativo», concluyó Ferreyra, reafirmando el objetivo de una gestión que busca eficiencia para una educación de calidad.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario