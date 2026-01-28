Altas Cumbres: Inhabilitan por 90 días a la conductora de una Hilux roja y avanzan con una denuncia en la justicia

La Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito informa que dispuso la inhabilitación por 90 días de la licencia de conducir, el labrado de una multa y la presentación de una denuncia penal contravencional contra la conductora de una Toyota Hilux roja, quien fue registrada en un video —viralizado en redes sociales— realizando maniobras temerarias y sobrepasos indebidos en plena zona de doble línea amarilla y curvas pronunciadas del Camino de las Altas Cumbres.
El episodio ocurrió en la Ruta Provincial 34, entre los kilómetros 2 y 4, durante la mañana del lunes 26 de enero. La infractora, una mujer de 45 años, oriunda de Córdoba Capital, quedó identificada a partir del registro audiovisual.
Fuentes oficiales confirmaron que la titular del vehículo posee 21 multas en Córdoba, varias clasificadas como "muy graves", y acumula tres inhabilitaciones previas: dos por pérdida de puntos y una por alcoholemia.
Ante esta situación, se aplicó nuevamente la figura de la reiterancia, incorporada en la reciente reforma de la Ley Provincial de Tránsito 8.560, vigente desde el 2 de enero de 2026, que permite acelerar las sanciones ante conductas peligrosas reiteradas.
"El Gobierno de Córdoba decidió no tolerar este tipo de conductas asesinas. La figura de la reiterancia fue pensada para actuar más rápido, de manera preventiva, frente a infractores que ponen en riesgo la vida de todos", señaló el ministro Juan Pablo Quinteros.
El funcionario destacó que la modernización de la normativa permite adaptarla a la realidad vial de Córdoba, así como avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías para la seguridad vial, fundamentales en una provincia con rutas extensas y de alta circulación.
"Entre la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, que es la autoridad de aplicación, y la Policía Caminera, que es autoridad de control, vamos a perseguir y sancionar estas maniobras. También queremos que esta problemática esté en la agenda social, desde la concientización y la condena pública", agregó.
