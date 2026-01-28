Cómo prevenir accidentes con alacranes, arañas y serpientes

El Ministerio de Salud reiteró las recomendaciones para prevenir accidentes con animales ponzoñosos como alacranes, arañas y serpientes.
El organismo provincial apuntó que las altas temperaturas y los días lluviosos incrementan los riesgos, por lo cual es necesario reforzar cuidados para evitar picaduras o mordeduras de animales ponzoñosos.
Los accidentes ocurren generalmente cuando una persona toma contacto con animales ponzoñosos. En este sentido las acciones más importantes están orientadas a evitar la exposición.
Protección personal:
• Revisar y sacudir calzados y prendas de vestir, especialmente si han permanecido en el suelo.
• Controlar y sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar bebés, niños y niñas. Separar las camas de la pared.
• Evitar caminar descalzo, y usar botas de caña alta al caminar por el campo.
• Enseñar a los niños a reconocer animales ponzoñosos, así evitar que los toquen o jueguen con ellos.
En el interior del domicilio:
• Evitar el acceso de estos animales a la vivienda colocando mallas tipo mosquiteras en resumideros y salidas de cañerías; y burletes en puertas y ventanas.
• En lo posible, tapar grietas en pisos, paredes y techos.
• Realizar limpieza profunda frecuentemente, sobre todo si han estado deshabitadas; especialmente en rincones y detrás de los muebles.
• Controlar regularmente las cámaras sépticas y sótanos.
En los alrededores del domicilio:
• Al realizar tareas en el jardín y peri domicilio, se debe utilizar guantes y calzado cerrado que cubran los tobillos.
• Desmalezar y mantener limpios los espacios aledaños al domicilio.
• Sacar la basura los días autorizados para evitar su acumulación y proliferación de insectos.
• Evitar acumular materiales de construcción, escombros, leña y hojarasca. No introducir la mano o el brazo en huecos de árboles cuyo interior no se pueda visualizar.
¿Qué hacer ante una picadura o mordedura?
• Acudir inmediatamente al centro de salud más cercano, no se debe esperar ningún síntoma.
• Colocar hielo en la herida para calmar el dolor.
• No apretar ni realizar torniquetes sobre la zona afectada.
• No automedicarse, ni aplicar remedios caseros.
• No realizar cortes, ni succionar el veneno.
• En el caso de alacranes y arañas, siempre que sea posible y no se exponga a un riesgo mayor, es conveniente capturar el animal y llevarlo al centro de salud vivo o muerto, para facilitar la identificación de la especie.
En cuanto a las serpientes, se recomienda no acercarse y no tocarlas, aunque parezcan inofensivas. Si aparece una víbora, la persona debe alejarse sin hacer movimientos bruscos.
En caso de encontrar un ofidio en Córdoba Capital, se debe dar aviso a la Policía (911) o a la Patrulla Ambiental (4344163); para localidades del interior, si se encuentra una en el domicilio o patios, interviene Defensa Civil y Bomberos de cada municipio.
