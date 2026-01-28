miércoles, 28 de enero de 2026

Cómo prevenir accidentes con alacranes, arañas y serpientes

El Ministerio de Salud reiteró las recomendaciones para prevenir accidentes con animales ponzoñosos como alacranes, arañas y serpientes.
El organismo provincial apuntó que las altas temperaturas y los días lluviosos incrementan los riesgos, por lo cual es necesario reforzar cuidados para evitar picaduras o mordeduras de animales ponzoñosos.
Los accidentes ocurren generalmente cuando una persona toma contacto con animales ponzoñosos. En este sentido las acciones más importantes están orientadas a evitar la exposición.
Protección personal:
Revisar y sacudir calzados y prendas de vestir, especialmente si han permanecido en el suelo.
Controlar y sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar bebés, niños y niñas. Separar las camas de la pared.
Evitar caminar descalzo, y usar botas de caña alta al caminar por el campo.
Enseñar a los niños a reconocer animales ponzoñosos, así evitar que los toquen o jueguen con ellos.
En el interior del domicilio:
Evitar el acceso de estos animales a la vivienda colocando mallas tipo mosquiteras en resumideros y salidas de cañerías; y burletes en puertas y ventanas.
En lo posible, tapar grietas en pisos, paredes y techos.
Realizar limpieza profunda frecuentemente, sobre todo si han estado deshabitadas; especialmente en rincones y detrás de los muebles.
Controlar regularmente las cámaras sépticas y sótanos.
En los alrededores del domicilio:
Al realizar tareas en el jardín y peri domicilio, se debe utilizar guantes y calzado cerrado que cubran los tobillos.
Desmalezar y mantener limpios los espacios aledaños al domicilio.
Sacar la basura los días autorizados para evitar su acumulación y proliferación de insectos.
Evitar acumular materiales de construcción, escombros, leña y hojarasca. No introducir la mano o el brazo en huecos de árboles cuyo interior no se pueda visualizar.
¿Qué hacer ante una picadura o mordedura?
Acudir inmediatamente al centro de salud más cercano, no se debe esperar ningún síntoma.
Colocar hielo en la herida para calmar el dolor.
No apretar ni realizar torniquetes sobre la zona afectada.
No automedicarse, ni aplicar remedios caseros.
No realizar cortes, ni succionar el veneno.
En el caso de alacranes y arañas, siempre que sea posible y no se exponga a un riesgo mayor, es conveniente capturar el animal y llevarlo al centro de salud vivo o muerto, para facilitar la identificación de la especie.
En cuanto a las serpientes, se recomienda no acercarse y no tocarlas, aunque parezcan inofensivas. Si aparece una víbora, la persona debe alejarse sin hacer movimientos bruscos.
En caso de encontrar un ofidio en Córdoba Capital, se debe dar aviso a la Policía (911) o a la Patrulla Ambiental (4344163); para localidades del interior, si se encuentra una en el domicilio o patios, interviene Defensa Civil y Bomberos de cada municipio.


