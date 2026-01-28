Cordobeses en Alerta: Detuvieron a un hombre con un inhibidor de alarmas y dinero en efectivo

En el marco del programa Cordobeses en Alerta, agentes detuvieron a un hombre durante un patrullaje preventivo llevado adelante en barrio Ayacucho, tras constatar que portaba un inhibidor de alarmas.
El hecho se registró en la calle Justo Arguello al 1600, donde una unidad móvil procedió al control preventivo de la persona. Al realizar las verificaciones correspondientes, los efectivos constataron que el hombre llevaba consigo un inhibidor similar a una radio handy de color negro, un teléfono celular y dinero en efectivo en dólares, pesos argentinos y uruguayos, por lo que se dispuso su aprehensión y el secuestro de los elementos.
Posteriormente, una vecina de la zona se acercó a los agentes y manifestó haber observado al mismo hombre, detenido minutos antes, arrojar documentación en un domicilio cercano. Con esos datos, se procedió al resguardo de las pertenencias, entre las que se encontraban documentos personales, licencia de conducir, credenciales y tarjetas, las cuales fueron trasladadas a sede policial, al no lograr dar con la persona damnificada.
Sobre Cordobeses en Alerta
El programa se basa en el modelo de Ojos en Alerta iniciado en la municipalidad de San Miguel, Buenos Aires e implementado por primera vez a nivel provincial en Córdoba. Funciona a través de WhatsApp, permitiendo que los vecinos envíen mensajes, audios, fotos, videos y ubicación en tiempo real.
En el Centro de Monitoreo de Cordobeses en Alerta, los operadores reciben y procesan cada uno de los alertas enviados por los vecinos, ellos activan una respuesta inmediata del móvil policial asignado al sector.
Entre los principales fuertes del programa se destacan su confidencialidad, facilidad de uso y gratuidad. La identidad y los datos personales de quienes envían alertas se mantienen protegidos en todo momento.
Cordobeses en Alerta sigue creciendo, y cada mensaje refleja el compromiso de los vecinos por construir una provincia más segura.
Cómo adherirse
• Buscar en el siguiente mapa la dirección: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/#mapa
• Hacer clic en el botón y completar el formulario.
• Al finalizar, agendar el número de WhatsApp.
• Participar de las charlas informativas para más detalles del programa.
Más información sobre el programa, fecha de capacitaciones y más, en el siguiente enlace: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/
El hecho se registró en la calle Justo Arguello al 1600, donde una unidad móvil procedió al control preventivo de la persona. Al realizar las verificaciones correspondientes, los efectivos constataron que el hombre llevaba consigo un inhibidor similar a una radio handy de color negro, un teléfono celular y dinero en efectivo en dólares, pesos argentinos y uruguayos, por lo que se dispuso su aprehensión y el secuestro de los elementos.
Posteriormente, una vecina de la zona se acercó a los agentes y manifestó haber observado al mismo hombre, detenido minutos antes, arrojar documentación en un domicilio cercano. Con esos datos, se procedió al resguardo de las pertenencias, entre las que se encontraban documentos personales, licencia de conducir, credenciales y tarjetas, las cuales fueron trasladadas a sede policial, al no lograr dar con la persona damnificada.
Sobre Cordobeses en Alerta
El programa se basa en el modelo de Ojos en Alerta iniciado en la municipalidad de San Miguel, Buenos Aires e implementado por primera vez a nivel provincial en Córdoba. Funciona a través de WhatsApp, permitiendo que los vecinos envíen mensajes, audios, fotos, videos y ubicación en tiempo real.
En el Centro de Monitoreo de Cordobeses en Alerta, los operadores reciben y procesan cada uno de los alertas enviados por los vecinos, ellos activan una respuesta inmediata del móvil policial asignado al sector.
Entre los principales fuertes del programa se destacan su confidencialidad, facilidad de uso y gratuidad. La identidad y los datos personales de quienes envían alertas se mantienen protegidos en todo momento.
Cordobeses en Alerta sigue creciendo, y cada mensaje refleja el compromiso de los vecinos por construir una provincia más segura.
Cómo adherirse
• Buscar en el siguiente mapa la dirección: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/#mapa
• Hacer clic en el botón y completar el formulario.
• Al finalizar, agendar el número de WhatsApp.
• Participar de las charlas informativas para más detalles del programa.
Más información sobre el programa, fecha de capacitaciones y más, en el siguiente enlace: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario