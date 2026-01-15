Murió un joven de 19 años tras un accidente rural en el norte cordobés

El hecho ocurrió en una estancia de la zona de Candelaria Sud. Al parecer, la víctima sufrió graves heridas al caerle encima una maquinaria agrícola._
Un joven de 19 años murió en las últimas horas luego de un accidente ocurrido en una estancia ubicada en la zona rural de Campo de las Piedras, en jurisdicción de Candelaria Sud, departamento Totoral.
Según se investiga, el muchacho realizaba tareas rurales junto a su familia cuando una maquinaria agrícola (un chimango) se desestabilizó y cayó sobre él, provocándole lesiones graves en la cabeza y el abdomen.
Fue trasladado de urgencia en una camioneta particular al hospital local, donde el personal médico intentó estabilizarlo, pero finalmente se confirmó su fallecimiento.
La Justicia investiga las circunstancias del hecho.
