Detuvieron a un "naranjita" en Nueva Córdoba por exigir dinero a un automovilista

El hecho ocurrió en San Lorenzo al 323. El hombre fue aprehendido tras un reclamo de un conductor y se le secuestraron chalecos reflectivos._
Un cuidacoches, conocido popularmente como "naranjita", fue detenido en las últimas horas en barrio Nueva Córdoba, luego de que presuntamente exigiera dinero a un automovilista por el cuidado de su vehículo.
El procedimiento tuvo lugar en Obispo Salguero al 745, donde personal policial aprehendió a un hombre mayor de edad tras un llamado que alertó sobre la situación. El cuidacoches habría reclamado una suma de dinero al conductor de un Chevrolet Aveo en el sector de calle San Lorenzo al 323.
Durante el operativo, los efectivos secuestraron dos chalecos reflectivos que el detenido tenía en su poder. Posteriormente, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.
Se adjunta fotografía y audio del Crio. Claudio Jiménez - jefe del CAP IV
