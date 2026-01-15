Policía Ambiental rescató dos monos tití pincel negro y 14 aves silvestres del cautiverio ilegal

Luego de recibir una denuncia que alertaba la presencia de fauna silvestre en cautiverio, la Policía Ambiental y la Policía de la Provincia allanaron una vivienda en la localidad de Laguna Larga y rescataron a los 16 ejemplares que se encontraban en el lugar.
Para poder inspeccionar la propiedad denunciada, los agentes solicitaron la orden de allanamiento en la Justicia y se dirigieron al domicilio a constatar la situación. Efectivamente, al ingresar divisaron animales silvestres nativos y exóticos privados de su libertad.
"El rápido accionar y la coordinación con otras instituciones -como lo son la Justicia y las Fuerzas de Seguridad son primordiales en estos casos para que el operativo sea exitoso y podamos dar con los animales", explicó Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.
Al ingresar al domicilio, inspectores de Policía Ambiental y policías de la Provincia hallaron dos titi pincel negro, un loro hablador, tres cardenales copete rojo, cuatro corbatitas, dos catitas verdes, un calafate, un perico mejilla verde o chiripepe, un gorrión albino y un mirlo moñudo. También se secuestraron diez jaulas y dos tramperos.
"Algunos individuos encontrados son nativos de Córdoba, otros, exóticos y no tienen distribución natural ni en la provincia ni en Argentina como los mono titì pincel que provienen de Brasil", puntualizó el funcionario.
Ante esta situación los organismos investigan cómo llegaron esos animales a Córdoba y si podría tratarse de un caso de tráfico de fauna internacional. Mientras avanza la causa por tenencia ilegal de fauna silvestre, los ejemplares fueron trasladados al centro de rescate del Parque de la Biodiversidad para que examinen su estado sanitario y comiencen el proceso de cuarentena sanitaria protocolar.
Desde el centro de rescate de la ciudad de Córdoba informaron que los ejemplares llegaron en buen estado sanitario y que el equipo de especialistas los está evaluando: "En la primera revisión pudimos observar que los monos son macho y hembra, y que aparentan estar en buen estado de salud. Una vez estabilizados, se le realizarán estudios complementarios para determinar lesiones, deshidratación, entre otros", informó la bióloga Melody Bayro, responsable del área de Bienestar Animal del centro de rescate.
Mono tití pincel negro
Esta especie de monos es originaria de Brasil (no habita de manera natural en Argentina), en el caso del tití pincel negro (Callithrix penicillata) está restringido a la zona centro- oeste de ese país en el bioma del Cerrado. Si bien su estado de conservación a nivel mundial no está comprometido, son animales muy perseguidos por el tráfico de fauna silvestre.
Fauna Silvestre
La fauna silvestre puede clasificarse en nativa (los animales pertenecen y se desarrollan de manera natural en el lugar en cuestión) y exótica (no son originarios del lugar, fueron introducidos por el ser humano en una región que no es la natural). A su vez, los animales exóticos pueden ser también invasores y eso dificulta su convivencia con los animales nativos porque compiten por el espacio y el alimento.
Tráfico y tenencia ilegal
El tráfico de fauna, según organismos internacionales, ocupa el tercer lugar luego del tráfico de armas y de drogas. En Córdoba el Decreto 1751/11 establece que está totalmente prohibida la tenencia, transporte y comercialización de fauna silvestre (exceptuando las especies de aves que nombra el listado anexo de la norma y se puede consultar aqui: https://ambiente.cba.gov.ar/fiscalizacion/que-puedo-denunciar/).
Con respecto a las vías de comunicación para realizar denuncias ambientales, se encuentran los siguientes canales:
Teléfono: 0351- 4420924 (llamadas de lunes a viernes de 8 a 14 h);
WhatsApp 3513108709 (solo mensajes de lunes a viernes de 8 a 14 h y fines de semana de 11 a 17hs);
Sistema de gestión de denuncias: https://gestiondenunciasambiental.cba.gov.ar/ (sin restricciones horarias).
