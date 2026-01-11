Córdoba: FPA desbarató una banda que ocultaba la droga en las paredes de un búnker. Cuatro detenidos

Tras varios meses de investigación, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Córdoba, donde se logró desbaratar una banda integrada por cuatro personas mayores de edad, dedicada a la comercialización de estupefacientes.
El dispositivo se desarrolló en barrio Cooperativa El Progreso, bajo directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno. Durante el operativo se procedió al secuestro de un arma de fuego, 130 dosis de cocaína y 95 de marihuana, seis plantas de cannabis sativa, dinero y elementos relacionados a la causa.
Cabe mencionar que durante el registro manual, investigadores de la Fuerza hallaron drogas ocultas en el interior de un sofá y dentro de las paredes del búnker, más precisamente en ladrillos tipo block. Asimismo, se constató que el lugar funcionaba las 24 horas, con turnos rotativos entre los integrantes de la banda para la comercialización.
Durante el desarrollo de los allanamientos, personal del Equipo de Acción Táctica (EAT) debió intervenir ante agresiones por parte de vecinos, quienes arrojaron elementos incendiarios (tipo bombas molotov) con la intención de entorpecer el procedimiento, logrando controlar la situación sin que se registraran personas heridas.
Como resultado del dispositivo, fueron aprehendidos tres hombres de 34, 24 y 22 años, quienes cumplían funciones de venta, junto a una mujer de 33 años, señalada como cabecilla de la banda. Finalmente, la Fiscalía Interviniente dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial, quedando todos a disposición por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
