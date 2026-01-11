FPA realizó controles preventivos y secuestró un arma de fuego en procedimientos realizados en Marcos Juárez, Río Cuarto y Jesús María. Un detenido

Efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron controles preventivos en distintas ciudades de la provincia de Córdoba.
Durante un control llevado a cabo en calle Pedro Lino Funes y Avellaneda de la ciudad de Marcos Juárez, personal de la FPA intentó controlar una motocicleta que circulaba con el dominio cubierto y cuyo conductor no llevaba casco. Al percatarse de la presencia del móvil policial, el conductor emprendió la huida a máxima velocidad, haciendo caso omiso a la voz de alto. En su recorrido, al transitar por calle Beiró y doblar hacia avenida Alvear, el mismo perdió el control del rodado, colisionó contra el cordón cuneta y cayó a la calzada, intentando continuar la fuga a pie, siendo interceptado a pocos metros. El sujeto, de 20 años de edad, fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía interviniente, luego de ser asistido por personal médico.
Asimismo, en la ciudad de Río Cuarto, tras una persecución de un vehículo, los ocupantes del rodado efectuaron detonaciones de arma de fuego contra el personal de la FPA. Durante el procedimiento, los sujetos abandonaron el vehículo y se dieron a la fuga, logrando los efectivos de la FPA el secuestro de un arma de fuego, un vehículo y un reloj de alta gama.
Además, durante un control preventivo realizado en la ciudad de Jesús María, un transeúnte de 33 años se dio a la fuga al advertir la presencia policial y desobedecer la voz de alto, siendo aprehendido tras una persecución por varias calles con la colaboración de personal de la Policía de Córdoba. durante el procedimiento el sujeto hirió a uno de los efectivos, por lo que personal de la Compañía de Intervenciones Especiales (C.I.E.) de la FPA concretó su aprehensión por resistencia a la autoridad, constatándose en el palpado preventivo que portaba un destornillador entre sus prendas.
Finalmente, se procedió al traslado de los procedimientos a las dependencias correspondientes, quedando las actuaciones a disposición de la Justicia.
