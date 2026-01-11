Jesús María volvió a latir con el Festival de Doma y Folklore en su 60° aniversario

Tras la suspensión de la jornada previa por cuestiones climáticas, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María tuvo finalmente su esperada noche inaugural.
La apertura de la edición número 60 contó con la presencia de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, quien participó de las actividades oficiales y acompañó el inicio formal de uno de los eventos culturales más convocantes del país.
Antes del acto central, Prunotto recorrió el predio del festival junto a autoridades locales y provinciales, y visitó los espacios destinados a emprendedores, entre ellos Córdoba Emprendedora y el Punto Mujer, donde dialogó con trabajadoras y emprendedoras que forman parte de la propuesta comercial del evento.
Durante el acto protocolar, la vicegobernadora entregó un beneplácito de la Legislatura de Córdoba a la Comisión Organizadora, en reconocimiento a las seis décadas de historia del festival y su aporte a la identidad cultural de la provincia. Además, anunció un aporte económico de 524 millones de pesos, destinado a acompañar la organización y el desarrollo de esta tradicional fiesta popular.
La noche inaugural marcó el arranque formal de la edición aniversario, con una destacada grilla artística y una jornada completa de jineteada. Pese a las lluvias registradas en la región, el predio fue reacondicionado para garantizar el normal desarrollo de las actividades y la seguridad del público.
Al cierre de la jornada, Prunotto destacó el valor cultural y social del festival: "Jesús María es mucho más que un festival: es identidad, trabajo y encuentro. Estos 60 años reflejan el esfuerzo de generaciones que hicieron posible que esta fiesta sea un orgullo para Córdoba y para todo el país".
De la apertura participaron también el presidente de la Comisión Organizadora, Juan Ignacio López; el intendente de Jesús María, Federico Zárate; ministros del gabinete provincial, legisladores, diputados nacionales y jefes comunales de localidades de la región, quienes acompañaron el inicio de una edición histórica del festival.
