Controles y clausura en el departamento Tulumba

El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, llevó adelante operativos en establecimientos agropecuarios de la localidad de San José de la Dormida, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las Leyes N.° 9164 y N.° 8820. Durante las inspecciones se controló el uso de la Receta Fitosanitaria Digital, la habilitación de los equipos de pulverización y de sus operarios, así como la situación de expendios y depósitos de fitosanitarios. Además, se relevó la existencia de productos prohibidos o de uso restringido.
A partir de estas acciones, se procedió a la clausura preventiva de una pulverizadora autopropulsada que no se encontraba registrada ante este Ministerio. Asimismo, se intimó a aeroaplicadores de la zona a regularizar su situación registral y a productores agropecuarios a emitir la Receta Fitosanitaria correspondiente en cada aplicación realizada.
Se recuerda que toda aplicación de productos fitosanitarios debe efectuarse con equipos y operarios debidamente habilitados, y contar con la correspondiente Receta Fitosanitaria Digital, emitida por un Asesor Fitosanitario, conforme a la normativa vigente establecida en la Ley N.° 9164.
Para realizar denuncias o consultas, comunicarse al 0800-8888-2476 o a través de la plataforma digital: https://dgfyc-mayg.hub.arcgis.com/
