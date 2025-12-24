La Agencia Córdoba Joven cierra el 2025 con fuerte presencia territorial y más oportunidades para jóvenes

Durante 2025, la Agencia Córdoba Joven desarrolló una agenda sostenida de programas y acciones que llegaron a escuelas, clubes, municipios, organizaciones comunitarias y emprendedores de toda la provincia. Fue un año de fuerte presencia territorial y de iniciativas que ampliaron oportunidades para miles de jóvenes.
En ese sentido, el presidente de la Agencia, José Ignacio Scotto, destacó el carácter territorial del trabajo realizado y la amplitud de las oportunidades generadas a lo largo del año: "Este 2025 fue un año de muchísimo trabajo en el territorio. Recorrimos la provincia de punta a punta y llegamos a localidades donde la Agencia Córdoba Joven nunca había estado".
Ese contacto directo con las escuelas, los clubes, los municipios y las organizaciones comunitarias nos permitió ver de primera mano qué necesitaban los jóvenes y cómo podíamos acompañarlos mejor", añadió Scotto.
Durante el balance, se resaltó el crecimiento de todos los programas impulsados por la Agencia. Desde MANOS y Actitud Emprendedora hasta los cursos de idiomas y Soy Cordobés, aumentaron su impacto real.
El impacto del Programa MANOS
Durante el 2025 se ejecutaron 452 proyectos en 207 localidades, con acciones que alcanzaron a escuelas, clubes, municipios, comedores, polideportivos y organizaciones comunitarias.
El programa entregó elementos deportivos, materiales de pintura, insumos para restauraciones y equipamiento electrónico —como parlantes, micrófonos, notebooks e impresoras 3D— destinados a fortalecer actividades deportivas, culturales, educativas, institucionales y sociales.
Actitud Emprendedora: más formación y más oportunidades
El programa Actitud Emprendedora profundizó su alcance provincial. Este año se otorgaron 88 créditos a emprendedores de 28 localidades, destinados a impulsar proyectos productivos y nuevos negocios.
Además, 6.489 personas realizaron el curso virtual "Puesta en marcha de mi Emprendimiento", mientras que 820 jóvenes participaron de los workshops presenciales, desarrollados en 17 localidades.
La combinación de formación, financiamiento y acompañamiento técnico permitió fortalecer ecosistemas emprendedores en diferentes regiones de Córdoba.
Gustavo Muñoz, dueño de Arrabiata Pizza y beneficiario de Actitud Emprendedora, expresó: "Nosotros recibimos el crédito de la Agencia e invertimos en una cámara frigorífica para la conservación de las salsas y quesos. Tener actitud emprendedora hoy es jugársela y crear algo con tus propias manos y poder ofrecérselo a la mayor cantidad de gente para que tenga una buena experiencia. Es un riesgo, pero es muy gratificante cuando los resultados llegan. Y este acompañamiento es clave: te da el empujón que muchas veces necesitás para seguir creciendo".
Centro de Idiomas Córdoba: formación para miles de jóvenes
El Centro de Idiomas Córdoba alcanzó un récord de cursado: 33.639 personas se inscribieron a los Niveles 1 y 2 en 2025.
Este año se incorporó el idioma Alemán, con 1.670 inscripciones en el Nivel 1 y 120 en el Nivel 2, y se lanzó el nuevo Nivel 2 para todos los idiomas, accesible para quienes certificaron previamente el Nivel 1.
Los cursos mantuvieron su formato comunicativo, con propuestas diseñadas para que los estudiantes interactúen con la lengua objetivo desde el inicio, complementadas con instancias de traducción en idiomas con estructuras más complejas, como Inglés o Chino Mandarín.
En 2025, la Agencia, el Ministerio de Educación —a través de la Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos— y la Universidad Provincial de Córdoba firmaron un convenio para dictar una edición especial del programa orientada a estudiantes de la UPC, CENMA y CEIJA, sin límite de edad y con cursado virtual y asincrónico desde el Aula Virtual de la UPC.
En este marco, 28.373 estudiantes accedieron a los cursos de idiomas, ampliando sus oportunidades de formación y desarrollo.
Soy Cordobés: una experiencia educativa y cultural en la capital
A lo largo del año, 4.841 jóvenes de 72 localidades, provenientes de 24 departamentos, visitaron la ciudad de Córdoba a través del programa Soy Cordobés.
Las delegaciones recorrieron espacios culturales, ambientales, educativos, deportivos e históricos, entre ellos: Museo de Ciencias Naturales, Museo Emilio Caraffa, Plaza España, Teatro Comedia, Plaza Cielo Tierra, Cabildo Histórico, Catedral, Ex Legislatura Provincial, Iglesia de los Capuchinos, Paseo del Buen Pastor, Estadio y Museo Mario Alberto Kempes, Jardín Botánico, Parque de la Biodiversidad, Escuela de Economía Circular, Universidad Libre del Ambiente, Ecopuntos, Centros Verdes, Legislatura Provincial, Casa de Gobierno y la Universidad Provincial de Córdoba.
El programa sigue consolidándose como una herramienta para que jóvenes de toda la provincia conozcan la capital y accedan a experiencias educativas y culturales significativas. Esa valoración también aparece en las voces de quienes participaron.
Estefanía, alumna de quinto año del IPEM Nº 304 "Juan Carlos Ferrero", de Colonia Almada, lo resumió así: "Creo que lo que más me gustó de esta experiencia es la posibilidad que nos brindaron de venir, ya que nosotros venimos de una localidad muy pequeña, en la que casi no tenemos la oportunidad de visitar la Capital. Y me pareció muy interesante ver la vida en la ciudad, además de recorrer los museos y enriquecernos por ahí con la cultura un poco más nativa, por así decirlo, ver los animales, las plantas autóctonas. Me pareció muy interesante, además de que ir a la universidad me parece una súper buena oportunidad, ya que te da como ver cómo es la vida universitaria en primer plano".
Estudiantes al Centro: más participación juvenil en las escuelas
Este año se adhirieron al programa 191 centros de estudiantes de 69 localidades, que recibieron su kit inicial, compuesto por Libro de Actas; Convenio entre el Centro de Estudiantes y la Agencia Córdoba Joven; Modelo de Estatuto Provincial de Centro de Estudiantes; y la Constitución Provincial.
Además, 103 centros previamente adheridos accedieron a los kits temáticos (deportivo, mural, salud o estudiantil) para ejecutar sus proyectos anuales.
El programa, dirigido a estudiantes de colegios secundarios públicos y privados, busca fortalecer la participación juvenil, promover el compromiso cívico y acompañar la formación de líderes capaces de generar transformaciones en sus comunidades.
Gana con tu Club: fortalecimiento institucional en el deporte
Durante 2025, 300 clubes de 23 departamentos se sumaron a las tres ediciones del programa Ganá con tu Club, una iniciativa en conjunto con la Lotería de Córdoba y la Agencia Córdoba Deportes.
El programa promueve la comercialización de rifas destinadas a recaudar fondos para infraestructura, equipamiento y actividades deportivas en instituciones barriales y clubes comunitarios.
Se entregaron 83 premios a personas oriundas de 19 departamentos. Se sorteó un auto Fiat Cronos 0KM, una motocicleta Honda Wave 110, un smart TV, una bicicleta mountain bike, una Playstation 5, un monopatín eléctrico, un lavarropas automático y 40 camisetas de la Selección Argentina de fútbol.
Un año de crecimiento sostenido
Con presencia territorial, formación gratuita, apoyo económico, acompañamiento institucional y propuestas educativas de calidad, la Agencia Córdoba Joven cerró el 2025 consolidando políticas que amplían derechos y oportunidades para miles de jóvenes cordobeses.
La institución proyecta para 2026 una agenda que profundice la participación, el acceso a la educación y el desarrollo de iniciativas productivas en toda la provincia.
En ese sentido, el presidente de la Agencia, José Ignacio Scotto, destacó el carácter territorial del trabajo realizado y la amplitud de las oportunidades generadas a lo largo del año: "Este 2025 fue un año de muchísimo trabajo en el territorio. Recorrimos la provincia de punta a punta y llegamos a localidades donde la Agencia Córdoba Joven nunca había estado".
Ese contacto directo con las escuelas, los clubes, los municipios y las organizaciones comunitarias nos permitió ver de primera mano qué necesitaban los jóvenes y cómo podíamos acompañarlos mejor", añadió Scotto.
Durante el balance, se resaltó el crecimiento de todos los programas impulsados por la Agencia. Desde MANOS y Actitud Emprendedora hasta los cursos de idiomas y Soy Cordobés, aumentaron su impacto real.
El impacto del Programa MANOS
Durante el 2025 se ejecutaron 452 proyectos en 207 localidades, con acciones que alcanzaron a escuelas, clubes, municipios, comedores, polideportivos y organizaciones comunitarias.
El programa entregó elementos deportivos, materiales de pintura, insumos para restauraciones y equipamiento electrónico —como parlantes, micrófonos, notebooks e impresoras 3D— destinados a fortalecer actividades deportivas, culturales, educativas, institucionales y sociales.
Actitud Emprendedora: más formación y más oportunidades
El programa Actitud Emprendedora profundizó su alcance provincial. Este año se otorgaron 88 créditos a emprendedores de 28 localidades, destinados a impulsar proyectos productivos y nuevos negocios.
Además, 6.489 personas realizaron el curso virtual "Puesta en marcha de mi Emprendimiento", mientras que 820 jóvenes participaron de los workshops presenciales, desarrollados en 17 localidades.
La combinación de formación, financiamiento y acompañamiento técnico permitió fortalecer ecosistemas emprendedores en diferentes regiones de Córdoba.
Gustavo Muñoz, dueño de Arrabiata Pizza y beneficiario de Actitud Emprendedora, expresó: "Nosotros recibimos el crédito de la Agencia e invertimos en una cámara frigorífica para la conservación de las salsas y quesos. Tener actitud emprendedora hoy es jugársela y crear algo con tus propias manos y poder ofrecérselo a la mayor cantidad de gente para que tenga una buena experiencia. Es un riesgo, pero es muy gratificante cuando los resultados llegan. Y este acompañamiento es clave: te da el empujón que muchas veces necesitás para seguir creciendo".
Centro de Idiomas Córdoba: formación para miles de jóvenes
El Centro de Idiomas Córdoba alcanzó un récord de cursado: 33.639 personas se inscribieron a los Niveles 1 y 2 en 2025.
Este año se incorporó el idioma Alemán, con 1.670 inscripciones en el Nivel 1 y 120 en el Nivel 2, y se lanzó el nuevo Nivel 2 para todos los idiomas, accesible para quienes certificaron previamente el Nivel 1.
Los cursos mantuvieron su formato comunicativo, con propuestas diseñadas para que los estudiantes interactúen con la lengua objetivo desde el inicio, complementadas con instancias de traducción en idiomas con estructuras más complejas, como Inglés o Chino Mandarín.
En 2025, la Agencia, el Ministerio de Educación —a través de la Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos— y la Universidad Provincial de Córdoba firmaron un convenio para dictar una edición especial del programa orientada a estudiantes de la UPC, CENMA y CEIJA, sin límite de edad y con cursado virtual y asincrónico desde el Aula Virtual de la UPC.
En este marco, 28.373 estudiantes accedieron a los cursos de idiomas, ampliando sus oportunidades de formación y desarrollo.
Soy Cordobés: una experiencia educativa y cultural en la capital
A lo largo del año, 4.841 jóvenes de 72 localidades, provenientes de 24 departamentos, visitaron la ciudad de Córdoba a través del programa Soy Cordobés.
Las delegaciones recorrieron espacios culturales, ambientales, educativos, deportivos e históricos, entre ellos: Museo de Ciencias Naturales, Museo Emilio Caraffa, Plaza España, Teatro Comedia, Plaza Cielo Tierra, Cabildo Histórico, Catedral, Ex Legislatura Provincial, Iglesia de los Capuchinos, Paseo del Buen Pastor, Estadio y Museo Mario Alberto Kempes, Jardín Botánico, Parque de la Biodiversidad, Escuela de Economía Circular, Universidad Libre del Ambiente, Ecopuntos, Centros Verdes, Legislatura Provincial, Casa de Gobierno y la Universidad Provincial de Córdoba.
El programa sigue consolidándose como una herramienta para que jóvenes de toda la provincia conozcan la capital y accedan a experiencias educativas y culturales significativas. Esa valoración también aparece en las voces de quienes participaron.
Estefanía, alumna de quinto año del IPEM Nº 304 "Juan Carlos Ferrero", de Colonia Almada, lo resumió así: "Creo que lo que más me gustó de esta experiencia es la posibilidad que nos brindaron de venir, ya que nosotros venimos de una localidad muy pequeña, en la que casi no tenemos la oportunidad de visitar la Capital. Y me pareció muy interesante ver la vida en la ciudad, además de recorrer los museos y enriquecernos por ahí con la cultura un poco más nativa, por así decirlo, ver los animales, las plantas autóctonas. Me pareció muy interesante, además de que ir a la universidad me parece una súper buena oportunidad, ya que te da como ver cómo es la vida universitaria en primer plano".
Estudiantes al Centro: más participación juvenil en las escuelas
Este año se adhirieron al programa 191 centros de estudiantes de 69 localidades, que recibieron su kit inicial, compuesto por Libro de Actas; Convenio entre el Centro de Estudiantes y la Agencia Córdoba Joven; Modelo de Estatuto Provincial de Centro de Estudiantes; y la Constitución Provincial.
Además, 103 centros previamente adheridos accedieron a los kits temáticos (deportivo, mural, salud o estudiantil) para ejecutar sus proyectos anuales.
El programa, dirigido a estudiantes de colegios secundarios públicos y privados, busca fortalecer la participación juvenil, promover el compromiso cívico y acompañar la formación de líderes capaces de generar transformaciones en sus comunidades.
Gana con tu Club: fortalecimiento institucional en el deporte
Durante 2025, 300 clubes de 23 departamentos se sumaron a las tres ediciones del programa Ganá con tu Club, una iniciativa en conjunto con la Lotería de Córdoba y la Agencia Córdoba Deportes.
El programa promueve la comercialización de rifas destinadas a recaudar fondos para infraestructura, equipamiento y actividades deportivas en instituciones barriales y clubes comunitarios.
Se entregaron 83 premios a personas oriundas de 19 departamentos. Se sorteó un auto Fiat Cronos 0KM, una motocicleta Honda Wave 110, un smart TV, una bicicleta mountain bike, una Playstation 5, un monopatín eléctrico, un lavarropas automático y 40 camisetas de la Selección Argentina de fútbol.
Un año de crecimiento sostenido
Con presencia territorial, formación gratuita, apoyo económico, acompañamiento institucional y propuestas educativas de calidad, la Agencia Córdoba Joven cerró el 2025 consolidando políticas que amplían derechos y oportunidades para miles de jóvenes cordobeses.
La institución proyecta para 2026 una agenda que profundice la participación, el acceso a la educación y el desarrollo de iniciativas productivas en toda la provincia.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario