Noviembre cerró con una fuerte baja de homicidios en Córdoba

Durante el mes de noviembre de 2025, la provincia de Córdoba registró una marcada disminución de los homicidios dolosos, consolidando una tendencia positiva en los principales indicadores de muertes violentas.
De acuerdo al Informe Mensual de Hechos Presuntamente Delictivos, Muertes Viales y Suicidios, elaborado por el Observatorio de Seguridad de Córdoba, en noviembre se contabilizaron 5 homicidios dolosos, frente a los 9 registrados en igual mes de 2024, lo que representa una baja interanual del 44,4%.
En la comparación intermensual, la caída fue aún más significativa: 54,5% menos que en octubre de este año.
En términos acumulados, el informe señala que hasta noviembre de 2025 se registraron 82 homicidios dolosos, frente a 105 en el mismo período de 2024, ratificando una reducción sostenida en este tipo de delitos.
Descenso en otros indicadores
El relevamiento interanual oficial también muestra una disminución en el resto de las categorías analizadas.
En noviembre se registraron 6.408 robos y hurtos, lo que implica una caída interanual del 24,5%, confirmando una baja sostenida de los delitos contra la propiedad durante el año.
Asimismo, los suicidios disminuyeron un 15,9% en comparación con noviembre de 2024, mientras que las muertes viales registraron una reducción del 13,3% interanual, de acuerdo con los datos oficiales.
Datos provisorios y seguimiento permanente
El informe se elabora a partir de información suministrada por la Dirección de Estadística y Análisis del Delito de la Policía de Córdoba y corresponde a datos provisorios, que serán consolidados en los informes anuales.
Los resultados de noviembre reflejan una evolución favorable en los principales indicadores de violencia, y refuerzan la importancia del seguimiento sistemático y el análisis estadístico para la planificación de políticas públicas en materia de seguridad y prevención.
