FPA detuvo a un hombre que vendía drogas en una plaza céntrica de Cosquín

Oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un procedimiento en la vía pública, que tuvo como desenlace la aprehensión de un narcomenudista y el secuestro de estupefacientes en la ciudad de Cosquín.
El despliegue operativo tuvo lugar en calle Salta y San Martín de barrio Centro y se detuvo a un hombre de 43 años, al cual se le secuestraron varias dosis de marihuana, dinero de curso legal y elementos relacionados con la causa.
Cabe destacar que el sujeto investigado es reincidente en la venta de estupefacientes y al momento de la aprehensión se encontraba en libertad condicional. Además, vendía sustancias ilícitas en una de las plazas principales de Cosquín.
Para concluir, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Cosquín supervisó el trabajo del personal de la FPA y ordenó el traslado del detenido y la remisión de lo secuestrado a sede judicial.
