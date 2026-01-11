El lunes comienza la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio dirigida a embarazadas

El lunes 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) dirigida a embarazadas, entre las semanas 32 y 36 de gestación.
A través de la vacunación, las personas gestantes transfieren anticuerpos protectores al bebé tanto por vía transplacentaria como a través de la lactancia, generando una barrera temprana contra el VSR durante los primeros meses de vida, que son los más vulnerables.
Su implementación forma parte de las estrategias de prevención de las enfermedades respiratorias y busca reducir significativamente las internaciones de recién nacidos por estas infecciones.
La dosis puede administrarse junto con cualquiera de las otras indicadas durante el embarazo (triple bacteriana acelular, antigripal, COVID-19 y hepatitis B).
Audio doctora Sandra Belfiore, del departamento de Inmunizaciones de la Provincia.
Es importante mencionar que la vacuna se incorporó en 2024 y no requiere orden médica para su colocación.
La misma se aplicará en forma gratuita y obligatoria en la red de vacunatorios habilitados en toda la provincia (https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/centros-de-vacunacion/).
Sobre el VSR
El VSR es el causante de la mayoría de las infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) en la infancia y de las internaciones por esta causa.
En menores de un año, la bronquiolitis es la forma más severa de presentación del virus, que puede ocurrir en niños previamente sanos, sin comorbilidades.
