miércoles, 28 de enero de 2026

Córdoba: un detenido por abuso sexual infantil

La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual número uno, a cargo de Juan Ávila Echenique, detuvo a un sujeto de 20 años por el supuesto delito de abuso sexual infantil con uso y distribución de material pornográfico con menores de edad. El operativo se realizó en un domicilio de barrio Artigas y estuvo a cargo de la DIO. La investigación se inició por un reporte internacional.


