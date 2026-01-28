Córdoba: un detenido por abuso sexual infantil

La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual número uno, a cargo de Juan Ávila Echenique, detuvo a un sujeto de 20 años por el supuesto delito de abuso sexual infantil con uso y distribución de material pornográfico con menores de edad. El operativo se realizó en un domicilio de barrio Artigas y estuvo a cargo de la DIO. La investigación se inició por un reporte internacional.
