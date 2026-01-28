Córdoba consolida su temporada turística con picos de ocupación cercanos al 100%

El último fin de semana dejó un balance altamente positivo para la actividad turística en la provincia de Córdoba, impulsado por las favorables condiciones climáticas y una variada agenda cultural y deportiva que promovió el movimiento de visitantes y las escapadas hacia distintos destinos del interior.
De acuerdo a los datos relevados por el área de Estadísticas, a partir de la información brindada por municipios y comunas, numerosos destinos registraron niveles de ocupación superiores al 60%.
Entre los más destacados se encuentran Villa General Belgrano (99%), Santa Rosa de Calamuchita (97%), Nono (97,8%), Almafuerte (95%), Balnearia (95%), Villa Cura Brochero (92%), Las Rabonas (92%), Mina Clavero (90%), Villa Carlos Paz (88%, con categorías superiores que alcanzaron el 98%), La Falda (85%) y Yacanto de Calamuchita (83%). En tanto, las Sierras del Sur alcanzaron un promedio general del 85% de ocupación.
Un caso sobresaliente fue el de Miramar, que registró ocupación plena durante el fin de semana, con derivación de visitantes hacia localidades cercanas como Balnearia, Villa Concepción del Tío, Marul y La Para, reflejando el alto nivel de demanda turística en la región.
El Valle de Traslasierra volvió a mostrar un desempeño destacado, con muy altos niveles de ocupación en Villa Cura Brochero, Mina Clavero y especialmente Nono, que se posicionó como uno de los destinos más elegidos, con intenso flujo vehicular durante los días pico. Asimismo, Cosquín y localidades del área registraron niveles elevados de ocupación, impulsados por la realización del Festival Nacional de Folklore, uno de los principales eventos culturales del país.
La agenda de eventos cumplió un rol central durante el fin de semana, con propuestas desarrolladas en distintos puntos del territorio provincial, como el Festival del Balneario en La Cruz, el Festival El Manzano Canta en Sierras Chicas, el Campeonato Nacional de Karting a Rulemanes en Río Ceballos, el Festival Serrano Chuncanono en Traslasierra y el Festival del Río y la Luna en Santa Rosa de Calamuchita, entre otros.
En este marco, destinos como Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano mantienen niveles de ocupación semanal cercanos al 85%, con picos durante los fines de semana, consolidando su posicionamiento turístico.
Si bien la temporada había comenzado con proyecciones moderadas, los resultados obtenidos permiten anticipar un desempeño muy favorable, aun con estadías promedio más cortas. En cuanto a la procedencia de los visitantes, además de los mercados tradicionales de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, se observa un crecimiento en la llegada de turistas provenientes de San Juan, Mendoza y provincias del norte argentino.
En este contexto, desde el Gobierno de Córdoba se destacó que estos resultados son fruto de una política turística sostenida, con inversiones en infraestructura, promoción de destinos, acompañamiento a municipios y fortalecimiento de eventos culturales y deportivos en todo el territorio provincial.
La articulación entre el sector público y privado, junto a una mirada federal del turismo, permite consolidar a Córdoba como uno de los destinos más elegidos del país durante todo el año, impulsando el desarrollo económico regional y la generación de empleo en cada localidad.
De acuerdo a los datos relevados por el área de Estadísticas, a partir de la información brindada por municipios y comunas, numerosos destinos registraron niveles de ocupación superiores al 60%.
Entre los más destacados se encuentran Villa General Belgrano (99%), Santa Rosa de Calamuchita (97%), Nono (97,8%), Almafuerte (95%), Balnearia (95%), Villa Cura Brochero (92%), Las Rabonas (92%), Mina Clavero (90%), Villa Carlos Paz (88%, con categorías superiores que alcanzaron el 98%), La Falda (85%) y Yacanto de Calamuchita (83%). En tanto, las Sierras del Sur alcanzaron un promedio general del 85% de ocupación.
Un caso sobresaliente fue el de Miramar, que registró ocupación plena durante el fin de semana, con derivación de visitantes hacia localidades cercanas como Balnearia, Villa Concepción del Tío, Marul y La Para, reflejando el alto nivel de demanda turística en la región.
El Valle de Traslasierra volvió a mostrar un desempeño destacado, con muy altos niveles de ocupación en Villa Cura Brochero, Mina Clavero y especialmente Nono, que se posicionó como uno de los destinos más elegidos, con intenso flujo vehicular durante los días pico. Asimismo, Cosquín y localidades del área registraron niveles elevados de ocupación, impulsados por la realización del Festival Nacional de Folklore, uno de los principales eventos culturales del país.
La agenda de eventos cumplió un rol central durante el fin de semana, con propuestas desarrolladas en distintos puntos del territorio provincial, como el Festival del Balneario en La Cruz, el Festival El Manzano Canta en Sierras Chicas, el Campeonato Nacional de Karting a Rulemanes en Río Ceballos, el Festival Serrano Chuncanono en Traslasierra y el Festival del Río y la Luna en Santa Rosa de Calamuchita, entre otros.
En este marco, destinos como Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano mantienen niveles de ocupación semanal cercanos al 85%, con picos durante los fines de semana, consolidando su posicionamiento turístico.
Si bien la temporada había comenzado con proyecciones moderadas, los resultados obtenidos permiten anticipar un desempeño muy favorable, aun con estadías promedio más cortas. En cuanto a la procedencia de los visitantes, además de los mercados tradicionales de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, se observa un crecimiento en la llegada de turistas provenientes de San Juan, Mendoza y provincias del norte argentino.
En este contexto, desde el Gobierno de Córdoba se destacó que estos resultados son fruto de una política turística sostenida, con inversiones en infraestructura, promoción de destinos, acompañamiento a municipios y fortalecimiento de eventos culturales y deportivos en todo el territorio provincial.
La articulación entre el sector público y privado, junto a una mirada federal del turismo, permite consolidar a Córdoba como uno de los destinos más elegidos del país durante todo el año, impulsando el desarrollo económico regional y la generación de empleo en cada localidad.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario