General Levalle: cuatro detenidos por la muerte de un hombre de 37 años

El día 16 de enero del año dos mil veintiséis, a las 19:30 hs se recibió un llamado anónimo a la línea de emergencias 911, informando que sobre calle Pellegrini de la localidad de General Levalle, había una pelea entre varias personas. Una vez en el lugar, personal policial de la localidad de General Levalle, identificó a todos los involucrados y trasladó al hospital local de la ciudad de General Levalle a quien resultara damnificado siendo el mismo Maximiliano Galvan, de 37 años de edad, quien fuera luego trasladado para una mejor atención al hospital de la ciudad de Rio IV San Antonio de Padua, por traumatismo de cráneo. Que en el día de la fecha informaron desde el hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Rio Cuarto, luego de varios días de internación el deceso de Maximiliano Galván. Que las personas involucradas en el hecho fueron identificadas como Martin Jose Sevilla, de 47 años de edad, oriundo de la localidad de Levalle, quien cuenta con frondosos antecedentes penales, Alex Martín Maldonado, de 25 años de edad, Mateo Xavier Maldonado, de 21 años de edad y Ana Paula Victorio de 20 años de edad, todos oriundos de la localidad de General Levalle, quienes por motivos que aún se tratan de establecer golpearon a Maximiliano Galván. Constatado el deceso y practicadas las medidas probatorias de rigor, se le dio intervención a Policia Judicial y científica de la ciudad de Rio IV, quienes trasladaron el cuerpo a la morgue judicial de la ciudad de Rio IV, donde se le practicó la autopsia.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario