Villa Dolores: Policía Caminera descubrió que un conductor tenía pedido de captura durante un control

Un joven de 27 años fue detenido sobre Ruta Provincial 14 tras confirmarse que era buscado por varias causas penales.
En horas de la mañana, efectivos del Puesto Villa Dolores realizaron un control preventivo sobre la Ruta Provincial 14, a la altura del kilómetro 121, en el departamento San Javier. Durante el operativo, identificaron al conductor de un Fiat Qubo, un hombre de 27 años domiciliado en Córdoba Capital.
Al verificar sus datos, se constató que registraba un pedido de captura vigente por hurto, lesiones leves calificadas, robo y coacción. Además, presentaba un pedido de paradero relacionado con causas penales por lesiones leves y resistencia a la autoridad.
El detenido fue puesto a disposición de la Justicia.
En horas de la mañana, efectivos del Puesto Villa Dolores realizaron un control preventivo sobre la Ruta Provincial 14, a la altura del kilómetro 121, en el departamento San Javier. Durante el operativo, identificaron al conductor de un Fiat Qubo, un hombre de 27 años domiciliado en Córdoba Capital.
Al verificar sus datos, se constató que registraba un pedido de captura vigente por hurto, lesiones leves calificadas, robo y coacción. Además, presentaba un pedido de paradero relacionado con causas penales por lesiones leves y resistencia a la autoridad.
El detenido fue puesto a disposición de la Justicia.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario