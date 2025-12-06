sábado, 6 de diciembre de 2025

Accidente de tránsito con lesionado en Lucio V. Mansilla

Siendo las 10:00 hs, Personal policial se constituyo en la Ruta Nac. N° 60 km 927, donde entrevistó a un hombre de 67 años, quien se conducía una pickup marca Toyota Hilux, oriundo de la Localidad Colonia Caroya.
Por causas que se tratan de establecer el conductor perdió el control del vehículo produciendose el vuelco del rodado. A raíz del siniestro fue asistido por personal médico, siendo traslado al dispensario local con politraumatismos varios.

Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010

Libre de virus.www.avast.com
Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)