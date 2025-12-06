La Policía de Córdoba desarticuló una asociación ilícita vinculada a estafas inmobiliarias: seis detenidos

Tras una minuciosa investigación, la Policía detuvo a cuatro empresarios y dos empleadas que comercializaban fraudulentamente lotes de una supuesta urbanización en Mendiolaza.
La causa avanzó con tareas de campo y operativas por parte de la Dir. Gral. de Investigaciones Criminales y la Unidad Judicial de Delitos Económicos.
