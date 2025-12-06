sábado, 6 de diciembre de 2025

La Policía de Córdoba desarticuló una asociación ilícita vinculada a estafas inmobiliarias: seis detenidos

Tras una minuciosa investigación, la Policía detuvo a cuatro empresarios y dos empleadas que comercializaban fraudulentamente lotes de una supuesta urbanización en Mendiolaza.
La causa avanzó con tareas de campo y operativas por parte de la Dir. Gral. de Investigaciones Criminales y la Unidad Judicial de Delitos Económicos.
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010

Libre de virus.www.avast.com
Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)