Nono: dos hermanos detenidos por comercializar estupefacientes en un camping

Luego de tres meses de extensas investigaciones, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico allanaron una vivienda y un camping de la localidad de Nono, aprehendieron a siete personas (seis hombres y una mujer) y secuestraron distintos tipos de estupefacientes.
Los allanamientos fueron desarrollados sobre calle José Recalde s/n. Entre la vivienda y los 14 monoambientes que se encontraban dentro del camping, se logró el secuestro de varias dosis de marihuana y cocaína, 35 plantas y 122 semillas de cannabis sativa, sustancia de corte, dinero ($571.000 y 420 dólares), una balanza digital, dos automóviles.
Para destacar, los principales investigados y dueños del camping eran dos hermanos (un hombre y una mujer). No solo vendían en dicho espacio, sino que dejaban a los clientes consumir la droga en el lugar. Además, realizaban delivery pactando previamente el lugar del encuentro.
Por último, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Villa Dolores ordenó la remisión de los elementos incautados y el traslado a sede judicial de los hermanos por Comercialización de Estupefacientes y los cinco mayores de edad restantes por Tenencia Simple.
