Detienen a un preceptor imputado por grooming tras avances en la investigación

Un nuevo avance se produjo en la grave causa de grooming que involucra a un preceptor de una escuela secundaria de Tulumba. El hombre, que se encontraba imputado desde mediados de octubre, fue detenido y trasladado al penal de Cruz del Eje por disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes.
La causa se centra en la imputación por grooming hacia una alumna de tercer año del establecimiento. La Fiscalía ordenó la detención luego de la realización de la Cámara Gesell, instancia en la que la declaración de la víctima resultó clave para el progreso de la investigación.
Según fuentes del caso, la menor había manifestado en su momento que otras compañeras podrían haber atravesado situaciones similares, aunque no se animaron a denunciarlas formalmente.
La detención del preceptor busca asegurar el avance de la causa, evitar posibles entorpecimientos y resguardar a otras posibles víctimas. El imputado quedó alojado en la cárcel de Cruz del Eje, a disposición de la Justicia.
Fuente: Mirá el Norte.
